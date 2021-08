Los Evropské konferenční ligy: Plzeň vyhlíží cestu na Balkán, Jablonec se může utkat s Žilinou

Los 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 19. srpna, odvety 26. srpna):

Mistrovská část:

Mura/Žalgiris Vilnius - Priština/Bodö Glimt, Neftči Baku/HJK Helsinky - Maccabi Haifa/HB Tórshavn, Omonia Nikósie/Flora Tallinn - Shamrock Rovers/Teuta, Riga/Hibernians - Lincoln Red Imps/Slovan Bratislava, Linfield/Fola Esch - Kajrat Almaty/Alaškert.

Hlavní část:

The New Saints/Plzeň - CSKA Sofia/Osijek, Jablonec/Celtic Glasgow - Tobol Kostanaj/Žilina, AEL Limassol/Karabach - Breidablik/Aberdeen, Újpest/Basilej - Čukarički/Hammarby, Ferreira/Larne - Tottenham, Rennes - Rosenborg Trondheim/Domžale, Laci/Anderlecht Brusel - Arnhem/Dundalk, Vojvodina Novi Sad/LASK Linec - Galatasaray Istanbul/St. Johnstone, Kovalivka/Karaganda - Trnava/Maccabi Tel Aviv, Bohemians/PAOK Soluň - Hibernian/Rijeka, Kuopio/Astana - Union Berlín, Lucern/Feyenoord Rotterdam - Elfsborg/Velež, Čenstochová/Kazaň - RFS/Gent, Batumi/Sivasspor - Lokomotiv Plovdiv/FC Kodaň, Santa Clara/Olimpija Lublaň - Soči/Partizan Bělehrad, Trabzonspor/Molde - AS Řím, Vratislav/Hapoel Beer Ševa - Rapid Vídeň/ Anorthosis Famagusta.