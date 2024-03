Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtfinále Konferenční ligy Fiorentina, druhou dvojici tvoří Bruggy a PAOK

Plzeň ve čtvrtek po bezbrankové remíze v domácí odvetě osmifinále vyřadila tým Servette Ženeva po penaltovém rozstřelu a poprvé v klubové historii prošla v pohárech mezi nejlepších osm týmů.

V sezonách 2012/13, 2013/14 ani 2017/18 z osmifinále nepostoupila. Po vyřazení Sparty a Slavie z Evropské ligy zůstali Západočeši posledním českým zástupcem v tomto ročníku klubových soutěží UEFA.

