Pokud přejde Slavia přes Panathinaikos, vyzve v předkole Trnavu, nebo Čenstochovou

Pokud fotbalisté pražské Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes Panathinaikos Atény, utkají se v play-off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Trnavou a polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek. Český vicemistr by začal dvojzápas 18. srpna venku, odveta by byla na programu o týden později. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Nyon 15:15 2. srpna 2022

Slavia musí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře; přes jednoho již přešla, když ve 2. předkole jednoznačně postoupila přes gibraltarského outsidera St Joseph's po vítězství 4:0 venku a rekordním triumfu 7:0 doma. Úvodní utkání 3. předkola s Panathinaikosem odehrají Pražané ve čtvrtek doma v Edenu. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s jedním ze soupeřů vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu.

Druhý z českých zástupců v letošní kvalifikaci Konferenční ligy Sparta už ze soutěže vypadla, když hned na úvod ve 2. předkole nestačila na Viking Stavanger. Závěrečné play-off si může zahrát vedle Slavie ještě Slovácko, pokud vypadne ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul.

Týmy byly před losem jako již tradičně rozděleny do několika skupin. Slavia figurovala jako nasazená a měla na výběr ze čtyř dvojic 3. předkola. Podle bookmakerů je jednoznačným favoritem na postup Čenstochová, na účast Trnavy v play-off je aktuálně vypsán vysoký kurz 4:1.

S Čenstochovou se české kluby v soutěžích UEFA ještě neutkaly. Raków v sezoně 2018/19 vyhrál druhou polskou ligu a v posledních dvou ročnících obsadil v nejvyšší soutěži druhé místo. Čenstochová navíc dvakrát za sebou ovládla domácí pohár.

Kapitánem týmu je třicetiletý český obránce Petrášek, který je ale zraněný a na soupisce pro 2. předkolo nebyl. Raków na úvod konferenční ligy vyřadil Astanu po vítězstvích 5:0 doma a 1:0 venku. Čenstochová vyhrála všech pět soutěžních zápasů v této sezoně včetně polského Superpoháru a dvou ligových kol.

Trnava ve 2. předkole přešla přes velšský Newtown. Nevyšel jí ale vstup do domácí soutěže, v níž zatím hrála třikrát doma a jen jednou zvítězila. V uplynulé sezoně slovenské ligy skončil Spartak třetí, v roce 2018 získal titul. Letos na jaře Trnava stejně jako Čenstochová vyhrála domácí pohár.

Na české kluby Spartak podobně jako Raków v soutěžích UEFA dosud nenarazil. V minulosti v Trnavě působili čeští trenéři Radoslav Látal a Pavel Hoftych, který tam zastával i manažerskou funkci. Na soupisce Spartaku figuruje český záložník Erik Daniel a do kádru patří i bývalý stoper Sparty Lukáš Štetina, nedávný ofenzivní hráč Baníku Ostrava Dyjan Carlos de Azevedo a někdejší plzeňský záložník Roman Procházka.