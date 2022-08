Pokud Plzeň postoupí v předkole přes Šeriff Tiraspol, narazí na Karabach, nebo Ferencváros

Pokud fotbalisté Plzně vyřadí ve 3. předkole Ligy mistrů Tiraspol, zahrají si v play-off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Český šampion by začal dvojutkání venku a odvetu by odehrál doma. Rozhodl o tom úterní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Úvodní zápasy závěrečného 4. předkola jsou na programu 16. a 17. srpna, druhé duely o týden později.

Nyon 12:53 2. 8. 2022 (Aktualizováno: 12:58 2. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít