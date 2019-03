Je to splněný sen, řekl trenér Trpišovský poté, co pro jeho Slavii vylosovali Chelsea

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slávisté po losu čtvrtfinále EL

„Je to ta první volba, kterou jsme všichni chtěli. Mluvil jsem o tom několikrát, že jsme si přáli dostat se do Anglie. S realizačním týmem to pro nás bude 33. zápas v Evropě, vždy jsme si to přáli a teď se nám to vyplnilo. Všichni jsme si přáli, aby to byla odměna pro všechny ty lidi. Pro celou Slavii to bude obrovský svátek. Nikdo už z historie nevymaže, že v Praze byla Chelsea a hrála v Edenu,“ prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský pro Radiožurnál.

Radost po losu měl také záložník Miroslav Stoch, který v minulosti právě v Chelsea hrál: „Jsem rád, že je to Chelsea. Bude to extrémně náročné. Odmalička jsem fanouškem Chelsea. Sleduju její výsledky a dá se říci, že i všechny zápasy. Bude to strašně těžké, ale myslím, že se bude na co dívat.“

Kdyz si kluci plni sny :-) pic.twitter.com/1rP1h6MCBp — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 15 March 2019

První čtvrtfinálový duel s Chelsea odehrají fotbalisté Slavie na domácím hřišti ve čtvrtek 11. dubna a trenér Jindřich Trpišovský je rád, že se začne právě v Edenu: „Trochu si je tady doma osaháme. Hlavně se ale těšíme na Stamford Bridge. Je to splněný sen a jsme strašně šťastní,“ dodal Trpišovský.

Odveta čtvrtfinále Evropské ligy se bude hrát v Londýně ve čtvrtek 18. dubna. Pokud by Slavia postoupila dále, čekal by ji lepší z dvojice Benfika Lisabon - Eintracht Frankfurt.