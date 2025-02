Pracovitý a týmový hráč, říká o synovi brankáře Buffona trenér Jílek. Zatím ale nechce dělat závěry

Jméno Buffon patří ve fotbale mezi legendární. Teď se objevuje i v české reprezentaci. Do výběru do 18 let se totiž poprvé dostal i syn veleúspěšného italského brankáře, mistra světa Gianluigiho Buffona a české modelky Aleny Šeredové, záložník Louis Thomas Buffon. Na soustředění do Písku ho povolal trenér Václav Jílek. Praha 14:04 18. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Louis Buffon | Zdroj: Profimedia

Jak se vůbec ta myšlenka povolat ofenzivního hráče italské Pisy zrodila?

Myšlenka vznikla už na podzim loňského roku, kdy jsme dostali informaci, že Louis by případně mohl reprezentovat Českou republiku. Nejzásadnějším krokem byla iniciativa Ericha Brabce, který do toho vstoupil. Dostali jsme možnosti, jak sledovat zápasy hráče za poslední dobu. Zapojili jsme do toho celý realizační tým a usoudili, že hráč splňuje kritéria, a usoudili, že hráč kritéria splňuje a minimálně na ten seznamovací kemp vezmeme, abychom od něj získali jeho zkušenosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér fotbalistů do 18 let Václav Jílek o pozvánce pro Louise Thomase Buffona

Museli jste vyvinout i nějaké diplomatické úsilí, aby si Louis Buffon vybral českou, a ne italskou reprezentaci?

Myslím, že to nebylo o diplomatickém úsilí. Byla tam i iniciativa ze strany rodičů, zejména zájem maminky Aleny Šeredové reprezentovat Českou republiku, čehož si vážíme a napomohlo to věci samotné. Teď je to o jeho aktuální výkonnosti a o tom, jak ho navnímáme během prvního srazu.

Teoreticky, kdyby Louis Buffon startoval v nějakém oficiálním zápase v juniorské kategorii za Česko, mohl by v seniorské kategorii hrát za Itálii? Nebo už by patřil jen do české reprezentace?

Taky mě to zajímalo a dostal jsem nějaké stanovisko, že v momentě, kdy nastoupí k jakémukoliv mezistátnímu zápasu v mládežnické reprezentaci, tak ještě možnost změny na základě žádosti má, ale v momentě, kdy absolvuje první sraz za seniorskou reprezentaci, tak zůstává členem té seniorské.

Gianluigi Buffon byl špičkovým brankářem, jedním z nejlepších všech dob, na co se můžou čeští fanoušci těšit od jeho syna?

Budou se hlavně muset dívat na druhou polovinu hřiště, protože Gigi byl skvělý brankář, ale jeho syn je velmi talentovaný útočník. Z toho, co jsme viděli, tak nabízí velkou euforii, velký zápal ve hře, velmi pracovitý a týmový hráč, což splňovalo naše kritéria. Nechtěl bych ale na základě videa dělat nějaké závěry.

Syn italského brankáře Buffona bude reprezentovat Česko. Trenér Jílek povolal mladého záložníka Číst článek

Komunikace probíhá v češtině?

Zatím probíhala spíš zprostředkovaně. K většímu rozhovoru přistoupím až při osobním setkání. Primárně ale angličtina, italština a lámaná čeština by prý měla fungovat. Po stránce jazykové to bude obohacující pro obě strany.

Louis Buffon není jediným zajímavým cizokrajným jménem v nominaci české fotbalové reprezentace na soustředění, které začne v neděli. Ve výběru nechybí ani obránce Timothy Akindileni z Queens Park Rangers. Jaký je jeho příběh?

Podobný příběh, první kontakt byl na podzim, kdy jsme si ho vytipovali na základě klubových účastí. Byli jsme ho osobně sledovat a na základě toho usoudili, že má pro nás potenciál. Jedná se o levonohého stopera, což v našich končinách je velmi nedostatkové zboží. Je o něj zájem i v anglických soutěžích a přestoupil z Aberdeenu do Queens Park Rangers, takže jde postupnými krůčky v kariéře. Pro nás je velmi dobré, že jsme schopni ho tady na ten neoficiální sraz, takže nebyla povinnost klubů hráče uvolnit, pozvat. V obou hráčích je potenciál, aby nám v týmu zvýšili konkurenci.

Předpokládám, že o hráčích působících v Česku máte perfektní přehled, ale jak to řešíte právě u fotbalistů z mládežnických soutěží v cizině?

V tuhle chvíli o tom mluví hodně Erich Brabec o takovém mapování evropského prostoru a nacházení hráčů s jinými atributy. Je to taková první vlaštovka a rozšiřujete prostor a variabilitu toho, co hráči mohou týmu přinést. Nemůžeme se ale bavit o systémové věci, spíš je to shoda okolností a díky věcem, ke kterým se dnes můžete dostat, tak je to jednodušší. Není to jen o informaci od manažera, ale máte možnost hráče konfrontovat na základě videozáznamu a to bylo určující, proč jsme ty kluky pozvali.

A teď budete asi na soustředění Písku sosat informace, co to dá, protože když už je máte dohromady, tak budete chtít vidět všechno?

Jednoznačně. Musíme postavit plán, abychom měli co nejvíc možností ty kluky poznat, i co se týče skladby tréninkových jednotek. Naplno využít ten čas a načerpat informace z pole sportovního, ale i charakterového na bázi osobních pohovorů. To je teprve začátek. V březnu nás pak čeká turnaj, který už má mezinárodní úroveň, a pokud ti kluci nás přesvědčí, tak by to bylo o tom je prověřit v zápasové praxi.

Co musí Luis Buffon udělat pro to, aby nebyl nálepkován tím, že je synem úspěšného fotbalisty?

První předpoklad je ten, že ho nebudou srovnávat z pozice brankáře. Hráč musí zůstat svůj a nechat si míru autenticity, tedy to, co ho zdobí a čím se ukázal v Pise, kde jsme ho sledovali. Aby se nenechal svazovat věcmi, které tady vyplynou i třeba z našich pokynů, ale aby pořád zůstal svůj a ukázal na hřišti, co je mu vlastní.