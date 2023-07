Belgický Čech v Norsku. Fotbalista Kubr bojuje v Bodo/Glimt s teplotami i konkurencí v týmu

Jméno Lucase Kubra se v posledních měsících norští fotbaloví komentátoři teprve učí – vždyť český reprezentant teprve sbírá první minuty v A-týmu Bodø, v současnosti vedoucího týmu norské ligy. Levý obránce přišel do Norska loni v létě z mateřského Sint-Truidenu, kde vyrůstal.

„Táta tam šel hrál fotbal, po Indonésii se dostal právě do Belgie. Máma se v Belgii narodila, seznámili se a už jsme tam společně zůstali,“ říká Kubr o svém tátovi Martinovi, který v první polovině devadesátých let nastupoval za Kladno a Neratovice, než se vydal na exotické zahraniční štace.

Češtinu se malý Lucas učil právě od táty, do jehož rodné země se podíval jen minimálně.

„Jezdívali jsme tam jen na prázdniny, za babičkou a dědou do Prahy. Jinak jsem tam nikdy do školy nechodil. S mámou mluvím normálně vlámsky a s tátou česky, abych ji trochu trénoval.“

Teď potřebuje devatenáctiletý Lucas Kubr trénovat hlavně norštinu, a třeba taky fyzickou kondici v ne vždy úplně fotbalových teplotách.

„Určitě jsem si musel ze začátku docela dost zvykat, až mě i docela při tréninku bolely plíce. Když bylo třeba minus patnáct stupňů, bylo to hodně kruté. Máme i velké hřiště v hale, takže když je moc velká zima, trénujeme tam. Zkoušíme být ale co nejvíc venku, člověk se musí prostě dobře obléknout,“ popisuje Kubr krušné podmínky za polárním kruhem, i když prý zatím nezažil, že by se třeba kvůli mrazům přesunulo utkání z venku do haly.

DEBUT | 18letý Lucas Kubr dnes debutoval v dresu A- týmu Bodø/Glimt!! Na hřiště se dostal v 88. minutě ligového utkání s Aalesundem (3:0). Talentovaný mládežnický reprezentant dříve působil v belgickém celku St. Truiden. pic.twitter.com/jYFldwSPrU — čefoza.cz (@cefoza) April 23, 2023

To fotbalisty Bohemians by rozhodně neměly potkat teploty pod nulou, v Bodø jsou v těchto dnech teploty mezi 14 a 20 stupni Celsia. Jestli bude na druhé straně hřiště stát proti Pražanům i Kubr, ale zatím on sám netuší.

„Je to moc těžké, mám tam dva dost dobré konkurenty, oba hrají za národní týmy Dánska a Norska. Zatím ještě nevím, ale moc doufám,“ těšilo by nadějného obránce, který nevylučuje, že by si v budoucnu zahrál třeba i českou ligu.

„Do Česka bych moc rád. I táta by určitě moc rád, kdyby máma souhlasila, přestěhoval by se zpátky do Prahy. Oba bychom se tomu určitě nebránili,“ říká česko-belgický fotbalista a mládežnický reprezentant, který bude ve čtvrtek minimálně z tribuny přihlížet utkání 2. předkola Konferenční ligy mezi Bodø/Glimt a pražskými Bohemians.

