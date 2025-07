Ostudná dohra finále mistrovství světa klubů. Hráči se do sebe pustili, trenér PSG praštil obránce Chelsea

Fotbalisté anglické Chelsea porazili ve finále mistrovství světa klubů francouzské Paris St. Germain 3:0. Přestože londýnský celek zvítězil jednoznačným výsledkem, strhla se po závěrečném hvizdu mezi hráči obou celků hromadná strkanice. Do ní se zapojil i trenér Pařížanů Luis Enrigue, který podle záběrů dokonce udeřil do obličeje jednoho z hráčů Chelsea. Video East Rutherford (USA) 11:52 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér PSG Luis Enrique ve strkanici s hráči anglické Chelsea | Zdroj: Reuters

Roztržka na konci utkání byla dohrou incidentu z 86. minuty zápasu. Joao Neves zatáhl za vlasy obránce Chelsea Marca Cucurellu a právem pak uviděl červenou kartu.

PSG’s Joao Neves is shown a red card for pulling the hair of Chelsea’s Marc Cucurella during the Club World Cup final. pic.twitter.com/XUSElSIspa — Pop Base (@PopBase) July 13, 2025

Po závěrečném hvizdu pak začala mezi hráči strkanice. Trenér PSG dokonce praštil do krku a brady střelce třetí branky Joaa Pedra.

Podle svých slov se přitom Enrique snažil jen mírnit napětí a hráče od sebe odtrhnout. „Nemám problém s tím vyjadřovat své pocity na konci zápasu, pokud je takto vypjatý. Je to velmi stresující pro všechny a je téměř nemožné tomu zabránit. Zapojili se do toho všichni,“ popisoval situaci ze svého pohledu Enrique.

„Jsou to ale situace, kterým se musíme vyhýbat, to je jasné. Mým záměrem bylo oddělit od sebe hráče, aby se situace nezhoršila,“ vysvětlil trenér, který v letošní sezoně posbíral s PSG už čtyři trofeje.

This does not look good for Luis Enrique. pic.twitter.com/3PJscgW8qP — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) July 13, 2025

‚Není poražených‘

K situaci se vyjádřil i druhý nejskloňovanější muž Pedro. Podle ofenzivního hráče londýnského klubu možná někteří hráči z PSG neudrželi své emoce na uzdě.

„Nemusím o nich nic říkat, protože to je prostě normální. Každý chce vyhrát a na konci prostě ztratili hlavu. Ale takový je fotbal, to se stává a my si teď chceme užívat, protože jsme turnaj vyhráli. Nechci o nich více mluvit, protože všichni víme, jak to je. Tohle je fotbal,“ uzavřel Pedro.

Podle trenéra PSG, který se svými svěřenci ovládl Ligu mistrů, není ale v podobných zápasech žádný tým „poražený“.

„Nejsme poražení, tady nejsou žádní poražení. Jsme druzí, poražený je ten, kdo by to vzdal. Na tak vysoké úrovni ve sportu nejsou vůbec žádní poražení,“ dodal Enrigue.

Trump slavil, hráči se divili

O další zmatky po konci finálového zápasu se navíc postaral i americký prezident Donald Trump. Ten během oslav po předání trofeje Reecei Jamesovi neopustil podle zvyku pódium a zůstal stát vedle kapitána londýnského celku.

James se na amerického prezidenta tázavě otočil, Trump však nereagoval a zůstal v přední řadě. Kapitán mužstva tak pozvedl trofej nad hlavu a spustil oslavy.

Trump wanted to celebrate with Chelsea 🤝🤣💙 pic.twitter.com/nkmjblJY7n — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 13, 2025

„Věděl jsem, že tam bude americký prezident, ale netušil jsem, že bude stát vedle nás i po předání trofeje. Trochu nás to překvapilo,“ přiznal Cole Palmer, střelec dvou gólů ve finále, který převzal cenu pro nejlepšího hráče turnaje.

Mistrovství světa klubů se ve Spojených státech uskutečnilo poprvé v rozšířeném formátu za účasti 32 mužstev. Příští rok USA uspořádají světový šampionát národních týmů společně s Mexikem a Kanadou.