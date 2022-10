Fotbal v nulové gravitaci. Legendární Figo pokořil světový rekord, odehrál zápas na netypickém místě

Portugalská fotbalová ikona Luis Figu dokázal, že i ve 49 letech může překonávat světové rekordy. Někdejší opora Barcelony, Realu Madid, či Interu Milán odehrála fotbalové utkání v dosud nejvyšší nadmořské výšce 6166 metrů na palubě parabolické letu. New York 9:20 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luis Figo si zahrál fotbal ve stavu bez tíže | Zdroj: Profimedia

Zahrát si fotbal při nulové gravitaci nebyl pro účastníky pokusu nepřekonatelný problém. Figo ani ostatní hráči nemuseli odletět do vesmíru, ale stačilo jim pouze nastoupit na palubu letadla, do kterého umístili hrací plochu se dvěma brankami.

Parabolický let pak umožnil na 75 metrech čtverečních kopat do míče při nulové gravitaci a a byl to právě bývalý ofenzivní záložník Figo, který vsítil rozhodující gól na 2:1.

„Fotbal není jen hra, ale je to nejpopulárnější sport na světě a je to oslava lidského ducha, vášně a hrdosti pro miliony lidí na světě každý den. Tohle je historický moment pro společnost Mastercard, která posunula celosvětovou lásku k tomuto sportu na neobvaklou úroveň,“ komentoval světový rekord marketingový ředitel společnosti Raja Rajamannar.

Nezvyklá zkušenost

„Fotbal překračuje hranice a spojuje lidi po celém světě. Během kariéry jsem si zahrál na stadionech s elektrizující atmosférou, která vyvolává emoce prolínající se napříč kulturami a národnostmi. Tohle byla stejná zkušenost, když jsem si zahrál v takovém prostředí se skupinou nebojácných fotbalových nadšenců, kteří sdíleli vášeň pro hru v nebývalých výškách,“ popsal svůj nevšední sportovní zážitek Luis Figo.

