Jsem si naprosto jistý, že mi to dovolila, tvrdil Rubiales u soudu o polibku fotbalistky Hermosové

„Jsem si naprosto jistý, že mi to dovolila. V tu chvíli to bylo zcela spontánní,“ řekl Rubiales při úterním slyšení. Funkcionář, který vinu popírá, čelí obvinění ze sexuálního napadení a nátlaku. Státní zástupce pro něj požaduje 2,5 roku vězení.

Sedmačtyřicetiletý Rubiales kvůli aféře odstoupil z funkce a navíc od FIFA dostal tříletý zákaz působení ve fotbale.

Kromě sexuálního napadení byl navíc obviněn z nátlaku na Hermosovou, aby ho veřejně podpořila, když se proti němu kvůli polibku zvedla vlna kritiky.

