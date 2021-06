Čeští fotbalisté musí uhlídat Modriće. ‚Pro mě je jeden z nejlepších hráčů na světě,‘ říká Vaclík

Čeští fotbalisté v pátek nastoupí ke druhému zápasu na mistrovství Evropy. Pokud na stadionu v Glasgow porazí úřadující vicemistry světa Chorvaty, s předstihem si zajistí postup ze skupiny. K tomu národní tým bude potřebovat uhlídat největší hvězdu soupeře - chorvatského kapitána a záložníka Realu Madrid Luku Modriće. Glasgow 10:56 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán chorvatské reprezentace Luka Modrič | Foto: Laurence Griffiths | Zdroj: Reuters

Do Realu Madrid přestoupil Modrić před devíti lety z Tottenhamu a za španělský velkoklub odehrál víc než 250 soutěžních zápasů a pomohl mu mimo jiné ke dvěma španělským titulům a čtyřem triumfům v Lize mistrů.

„Modrić je skvělý hráč, ukazuje to v Realu Madrid každou sezonu, má nejvíc startů za chorvatský národní tým a hra na něm stojí. Takže nás určitě čeká konfrontace se světovou extratřídou. Pro mě je Luka Modrić jeden z nejlepších hráčů na světě,“ přiznává pro Radiožurnál reprezentační gólman Tomáš Vaclík, který proti Realu s Modričem nastupoval ve španělské lize se Sevillou.

Individuálně nejúspěšnější období prožil kreativní středopolař v roce 2018, kdy s Realem vyhrál Ligu mistrů a Chorvatům pomohl do finále světového šampionátu v Rusku. Navzdory porážce s Francií se stal Modrić hráčem turnaje a později získal i Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa.

„Hrát v Realu takovou dobu v základní sestavě a být druhý na světě, tak je to megastar. Je to hráč, který pracuje pro tým. Samozřejmě ty roky se nedají zastavit, ale pořád je to platný a týmový hráč,“ říká na adresu pětatřicetiletého záložníka bývalý trenér národního týmu Ivan Hašek.

Chorvatům vstup do Eura nevyšel podle představ, po prohře s Anglií teď nutně potřebují bodovat a pro úspěch v zápase s Českem pro ně bude důležitý právě výkon Modriće.

„Když je s balonem, tak musíme být všichni ostražití, protože dokáže vymyslet finální přihrávky. Je prostě výborný směrem dopředu, tvůrce hry. Co by na něj mohlo platit, je nenechat ho dýchat, pořád být u něj a nenechat ho hrát,“ dodává reprezentační záložník Tomáš Holeš.

Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku v pátek v 18 hodin. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou celý zápas v přímém přenosu, nebo jej můžete sledovat v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.