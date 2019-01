Ze severu do Slavie. Masopust i Ševčík v původních klubech zářili, v Edenu budou bojovat o sestavu

„Působí to tu ještě víc profesionálně. Ať je to zázemí od takových maličkostí, jako je fyzio a podobné věci. Jde vidět, že tady je to na špičkové úrovni,“ všímá si slávistická posila z Liberce Petr Ševčík.

Noví slávističtí záložníci si budou muset zvykat nejen na násobně vyšší počet fanoušků na zápasech. Ševčík v Liberci i Lukáš Masopust v Jablonci patřili mezi nejdůležitější hráče. Zato ve Slavii se teprve budou muset ukázat. Tím spíš, že záloha pražského týmu se hemží reprezentanty.

„Všichni věděli, že je tu větší konkurence, ale člověk chce dělat nějaké kariérní posuny a s tím se musí počítat, že když sem přijdu, tak nebudu za hvězdu,“ tuší Lukáš Masopust.

Podobně to vidí i Petr Ševčík. „V Liberci jsem měl vytvořenou skvělou pozici a tady jsem zase na začátku. Musím si za tím jít, abych to měl tak, jako ve Slovanu.“

Nové posily jsou aktuálně se Slavií na soustředění v Portugalsku. Tam poznávají nové spoluhráče a trenéry. A taky se připravují na jarní výzvy - zápasy v Evropské lize a boj o titul. Zároveň je čeká mnohem větší tlak ze strany vedení klubu, fanoušků i médií.

„O titul jsem ještě nehrál, takže jsem nic takového ještě nemohl zažít. Uvidíme v průběhu sezony, jak jsem na to nachystaný,“ nedokáže si jarní tlak představit Lukáš Masopust.

Moc času na adaptaci ale noví záložníci ze severu nemají. Jarní část sezony začne už za necelé dva týdny.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 29. 1. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15