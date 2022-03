Slávista Masopust je do konce sezony mimo hru, tvrdí trenér Trpišovský. Zranění třísla je vážnější

Masopust při remíze českého celku v Cardiffu 1:1 odehrál 62 minut a pak musel být kvůli zranění střídán.

Slavia ve středu ostře zkritizovala za jeho nasazení vedení reprezentace, jemuž vyčetla, že jednu z klubových opor nešetřilo po čtvrtečním utkání semifinále o mistrovství světa ve Švédsku. Národní tým se ohradil a upozornil, že sám Masopust chtěl nastoupit.

Lékaři podle prvotních prognóz odhadovali zhruba šestitýdenní absenci, což by znamenalo, že by Masopust teoreticky mohl stihnout jedno nebo dvě kola ligové nadstavby. Následně jsou v červnu ještě na programu čtyři reprezentační zápasy Ligy národů.

SK Slavia Praha je hluboce zklamána přístupem vedení národního týmu vůči jejím hráčům při středečním přátelském utkání ve Walesu.



Podle Trpišovského je ale vyloučeno, že by se Masopust na závěr sezony ještě mohl vrátit.

„Má velkou modřinu v tříselné oblasti. Nemá moc cenu se bavit o šesti týdnech, je to stoprocentně vyřazení do konce sezony. Pokud se zapojí do letní přípravy, budeme rádi,“ řekl Trpišovský klubové televizi.

„Je to vážnější zranění, které navázalo na to, že nebyl úplně v pořádku. Nějaké problémy ho provázely v minulosti. Bohužel ty dva (reprezentační) zápasy během té krátké doby ho asi dohnaly. Lukáš je hráč, který jde každou vteřinu na hřišti na 100 procent, přes závit, což sje mu teď stalo osudným,“ dodal Trpišovský.