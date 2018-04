Lukáš Pokorný o žertech v kabině fotbalové Slavie: Kdo to umí nejméně přijmout, ten je nejčastějším terčem

„Jeden takový vtípek si na mě přichystali, když jsme odjížděli na soustředění. Našel jsem v tašce něco, co jsem si nezabalil, ale naštěstí jsem si to vytáhl včas, jinak by váha kufru byla větší, než by měla být,“ říká čtyřiadvacetiletý obránce, který do Slavie přestoupil z francouzského Montpellier.

Nějakou tu legraci na svůj účet musí čas od času snést zřejmě každý. Někdo ji dokáže přijmout lépe, jiný reaguje s větším podrážděním. A právě v těchto případech jde podle Pokorného o tu největší zábavu.

„Kdo to nejmíň umí přijmout, ten je nejčastějším terčem vtípků. Ta odezva, když je naštvaný nebo když zuří, je pro ostatní hnací motor. Vždycky je lepší taktika to přijmout a udělat ho třeba příště někomu jinému. Ale jakmile se člověkzlbí, tak to přichází znova a znova,“ usmívá se Pokorný.

Ve fotbalové kabině se řada vtipů točí kolem stylu oblékání. Zatímco ve Francie byl podle urostlého stopera přístup týmové módní policie benevolentnější, ve Slavii je potřeba každý outfit důkladně zvážit.

Když tu někdo přijde s něčím, co vybočuje z řady, tak je to hned na paškále a hned je středem pozornosti. Vtípky se točí kolem toho, co má na sobě, takže se tu člověk musí trochu hlídat, co si vezme, aby hned po příchodu do kabiny nebyl první na ráně,“ říká Pokorný.

Není příliš obvyklé, že by fotbalové kluby najímali hráče na pozici týmových bavičů. Ze slov Lukáše Pokorného vyplývá, že v tomto případě jsou možná slávisté průkopníky.

„Přéma Kovář má snad nějaký dodatek ke smlouvě, že se musí starat o zábavu. Všude je ho slyšet, drží v tomhle ohledu kabinu a stará se o tu zábavu,“ říká Pokorný o náhradním brankáři Přemyslu Kovářovi.

Jestli sešívaným bude do smíchu i na konci ligové sezony, to bude záležet především na výsledcích. Mužstvo trenéra Trpišovského se stále nevzdává myšlenek na obhajobu titulu, náskok vedoucí Plzně je ale stále komfortní.