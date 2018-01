Slavia hlásí první posilu. K týmu se připojil bývalý liberecký stoper Lukáš Pokorný

Výraznou posilu získala Slavie do obranné řady. Tým Jindřicha Trpišovského posílí stoper Lukáš Pokorný, který do Edenu přestupuje z francouzského Montpellier HSC, kde v posledním půlroce neodehrál ani minutu. Během pátku absolvoval úspěšně zdravotní prohlídku a odpoledne už odcestoval za týmem do Španělska.

Praha 10:28 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít