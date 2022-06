‚Island je přívětivý soupeř, ale nebude to nic lehkého.‘ Lvíčata věří, že je v baráži fanoušci podpoří

Chtěli by být jako Milan Baroš nebo Petr Čech před dvaceti lety. K tomu se musí nejdřív čeští fotbalisté do 21 let dostat na mistrovství Evropy. Svého barážového soupeře v boji o šampionát, který předchozí generace v roce 2002 vyhrála, už znají. Praha 10:02 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalová reprezentace do 21 let | Zdroj: Profimedia

Kdo ještě nikdy nebyl na Islandu a chtěl by to spojit s návštěvou fotbalového zápasu, má ideální příležitost. Právě Island je soupeřem české jednadvacítky v baráži o mistrovství Evropy. Zářijový dvojzápas rozehrají česká „Lvíčata“ na stadionu soupeře.

„Doufám, že nás lidi v Česku při domácím utkání lidi podpoří, protože na Islandu ta podpora určitě nebude taková a budeme daleko od domova. Věřím, že lidi se do toho opřou a trochu nás potlačí za tím, abychom to urvali,“ zve fanoušky jeden z reprezentantů Adam Gabriel.

Kdyby někdo chtěl přeci jen letět na Island, do kalendáře ať si napíše 19. září, doma pak nastoupí česká jednadvacítka o osm dní později, tedy 27. září.

V barážovém dvojzápase bude usilovat o čtvrtou účast z posledních pěti šampionátu.

„Island je myslím přívětivý soupeř. Bude to hlavně o našem výkonu, jak k tomu přistoupíme a určitě to nebude nic lehkého. Budeme to muset zvládnout, když chceme pomýšlet na mistrovství Evropy,“ říká k soupeři pro baráž Martin Vitík.

20 let od triumfu

Na mezinárodní úrovni uspěla česká jedenadvacítka v roce 2002, na což se nezapomnělo ani v Nyonu při losování.

Ano, česká Lvíčata vyhrála EURO před dvaceti lety. V brance s Petrech Čechem, v sestavě dále třeba s Milanem Barošem, Zdeňkem Grygerou nebo Rudolfem Skácelem.

Teď si jméno budou chtít jméno udělat další generace. Cesta vede nejprve přes zářijovou baráž proti Islandu.