Fotbalisté do 21 let znají soupeře pro baráž. Vyzvou Belgii, Chorvatsko, Finsko, Gruzii a Norsko

První za celou kariéru, smál se Daněk po gólu hlavou proti Litvě. Jeden z nejdůležitějších, chválil kapitán

Čeští fotbalisté do 21 let mohou dál pomýšlet na postup na evropský šampionát. Litvu porazili 3:0 a z druhého místa v kvalifikační skupině postoupili do baráže.