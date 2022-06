Fotbalovou jedenadvacítku čeká v baráži o evropský šampionát soupeř z Islandu

Čeští fotbalisté do 21 let se v play-off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce utkají s Islandem. Baráž se uskuteční od 19. do 27. září, svěřenci trenéra Jana Suchopárka rozehrají dvojzápas venku. Rozhodl o tom úterní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Nyon 13:29 21. 6. 2022 (Aktualizováno: 13:48 21. 6. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít