Lvíčata remizovala v odvetném utkání s Belgií 1:1 a potřetí za sebou postoupili na evropský šampionát

Čeští fotbalisté do 21 let remizovali v domácí odvetě play off s Belgií 1:1 a v součtu s úvodní páteční výhrou 2:0 na hřišti soupeře postoupili na mistrovství Evropy. „Lvíčata“ se na závěrečném turnaji představí potřetí za sebou, při minulých dvou účastech vypadla ve skupině.

Hradec Králové 17:03 19. 11. 2024 (Aktualizováno: 19:52 19. 11. 2024)