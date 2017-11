Mádl: Sparta přemítá, co bude dál. Jednou z možností za Stramaccioniho je Bilić

Vypadli z kvalifikace Evropské ligy i z domácího poháru a v lize jsou až pátí. Fotbalistům Sparty se v podzimní části sezony pod italským trenérem Stramaccionim nedaří, a i proto vedení letenského klubu podle serveru Seznam Zprávy sonduje situaci kolem chorvatského kouče Slavena Biliće. S informací přišel Luděk Mádl, který vše vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 10:59 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slaven Bilić nedávno skončil jako trenér West Hamu | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Znamená zájem o Slavena Biliće, že Sparta už nepočítá s Andreou Stramaccionim?

Myslím si, že Sparta přemítá, co se bude, nebo nebude v zimě dít. Podle mě je ve hře celá řada variant včetně té, že pan Stramaccioni zůstane. Ale myslím si, že Sparta už alternativně přemýšlí nad nějakou náhradou nebo možnostmi personálního řešení.

Slaven Bilić dovedl chorvatskou reprezentaci do čtvrtfinále Eura 2008 a trénoval také Lokomotiv Moskva, Besiktas Istanbul a naposledy West Ham. Jak reálný je jeho příchod?

Podle informací, které mám, by Slaven Bilić měl figurovat na seznamu potenciálních trenérů Sparty. Osob, o které by se hypoteticky Sparta měla zajímat. Pokud je mi známo, jedno lehké naťuknutí už proběhlo. Jeden zdroj zmiňuje, že by se Bilićův agent měl objevit příští týden v Praze a se Spartou se bavit.

Ale rád bych zdůraznil, že jednání jsou v předpřípravné fázi. Rozhodně to není tak, že by se měl Slaven Bilić zítra nebo pozítří objevit na Spartě.

Můžete prozradit nebo naznačit zdroje vašich informací?

Zdroje se nám sešly asi tři. Přiznávám, že nikoli přímo ze Sparty, ale z jejího těsného okolí.

Má Sparta na angažování takového trenéra peníze?

Ve West Hamu United bral Slaven Bilić výplatu, která odpovídala 90 milionům korun ročně. Daniel Křetínský na to jistě má. Podle časopisu Forbes ovládá majetek v hodnotě zhruba 50 miliard korun.

Nabízí se otázka, jestli by se Sparta s takovým výdajem vešla do stropu, který určuje finanční fair play.

HET liga (PLATNÉ K 24. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 14 14 0 0 32:5 42 2. SK Sigma Olomouc 14 8 5 1 22:9 29 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 14 8 2 4 23:16 26 5. AC Sparta Praha 14 7 4 3 18:11 25 6. Bohemians Praha 1905 14 5 6 3 15:13 21 7. FK Jablonec 14 5 5 4 20:17 20 8. FK Teplice 14 5 4 5 18:17 19 9. FK Mladá Boleslav 14 5 2 7 18:22 17 10. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 11. FK Dukla Praha 14 4 4 6 14:26 16 12. MFK Karviná 14 3 2 9 14:23 11 13. FC Zbrojovka Brno 14 3 2 9 9:22 11 14. FC Vysočina Jihlava 14 3 1 10 14:28 10 15. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9 16. FC Baník Ostrava 14 1 5 8 18:29 8