Diouf už oficiálně patří West Hamu. Dvacetiletý Senegalec přestoupil ze Slavie za rekordní sumu

Obránce El Hadji Malick Diouf odešel z pražské Slavie do West Hamu. Dvacetiletý Senegalec se stal nejdražším fotbalistou, který kdy přestoupil z české ligy. Londýnský klub na svém webu oznámil, že s Dioufem podepsal víceletou smlouvu. Podle médií za něj zaplatil v přepočtu více než půl miliardy korun. Londýn 19:18 15. července 2025

Podle italského novináře a specialisty na fotbalové přestupy Fabrizia Romana zní konečná dohoda 22 milionů eur plus bonusy. Základní částka je tak v přepočtu téměř 550 milionů korun, což z Dioufa udělalo nejdražšího hráče, který přestoupil z české nejvyšší soutěže.

Dosud bylo rekordem 415 milionů korun, které zaplatil v lednu Tottenham rovněž Slavii za brankáře Antonína Kinského.

Diouf v minulém ligovém ročníku dal z pozice krajního obránce sedm gólů v 27 zápasech. Výrazně tak přispěl k zisku titulu a postupu do Ligy mistrů.

„Mám radost, že jsem tady a že se moje kariéra posune dál. Těším se, až se připojím k novým spoluhráčům a začnu makat,“ uvedl Diouf, který vyrazí za týmem na soustředění do Německa.

Do Slavie přišel loni v lednu z norského Tromsö, kde po příchodu do Evropy strávil necelý rok.

„Chtělo mě hodně týmů, ale já jsem si vybral West Ham United. Mluvil jsem s trenérem (Grahamem Potterem) a zaujalo mě to. Všichni chtějí hrát v Premier League. Myslím, že je to sen každého fotbalisty,“ konstatovala nová posila West Hamu, kam vršovický klub v minulosti prodal české reprezentanty Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem.

He's here, he's a Hammer ⚒️ pic.twitter.com/3uepZaCExD — West Ham United (@WestHam) July 15, 2025

Diouf mimo jiné zaujal v červnovém přípravném utkání ve Wembley, kde proti Anglii odehrál celý zápas a pomohl Senegalu k překvapivému vítězství 3:1.

„Hlavní je tým, ne hráč. Chci fanouškům West Hamu říct, že jsem moc rád, že jsem tu s nimi. Myslím, že nás čeká vynikající sezona,“ slíbil příznivcům týmu, který skončil v minulém ligovém ročníku na 14. místě.

„Jsme rádi, že můžeme v klubu El Hadjiho Malicka přivítat. Premier League pro něj bude velkou výzvou, ale vidím, že je z ní nadšený a odhodlaný udělat dobrý dojem v klubu i na naše fanoušky. Je mladý, hladový a ambiciózní a myslím, že bude pro tým velkým přínosem,“ řekl trenér Graham Potter.

„Je to mladý hráč, kterého jsme už nějakou dobu sledovali, a věříme, že dobře zapadá do toho, co se v klubu snažíme vybudovat,“ uvedl anglický kouč.

„V mladém věku prokázal ohromný charakter a vyzrálost. V 18 letech opustil domov v Senegalu, aby se přestěhoval do Norska a poté se přesunul do Prahy. Již nějakou dobu podává vyrovnané výkony na vysoké úrovni. Udělal velký pokrok v klubech i v senegalském národním týmu a těšíme se, až s ním budeme pracovat na jeho dalším vývoji,“ řekl Potter.