VIDEO: Dioufovy centry udivují Anglii i Ameriku. V přípravě na novou sezonu ukázal, v čem je jeho síla

Jarrod meets Malick’s cross pic.twitter.com/zVYDuiNqH1 — West Ham United (@WestHam) August 3, 2025

Senegalec El Hadji Malick Diouf přestoupil v červenci za 22 milionů eur z pražské Slavie do West Hamu United. Na nové adrese hned po svém příchodu zapadl do základní sestavy a ukázal, kvůli čemu si ho londýnský celek vyhlédl. Levý wingback vyniká zejména ostrými centry, které dokáže do vápna soupeře poslat i z plného běhu. A jeden takový předvedl i v Americe během přípravného utkání proti Bournemouthu.