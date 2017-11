Malík proti Fouskovi. O post předsedy FAČR se ucházejí kandidáti z první volby

Petr Fousek je bývalý generální sekretář FAČR, Martin Malík působí jako ředitel marketingové agentury STES.

Škoda pro fotbal, komentují nezvolení předsedy FAČR funkcionáři. Berbr si prý chtěl odpočinout Číst článek

„Přestože jsem si to ihned po první valné hromadě neuměl představit, tak časový sled událostí a podpora, které se mi dostává, mě utvrzují v tom, že to je správně,“ řekl Radiožurnálu Martin Malík.

„Potvrzuji, že jsem opětovně přijal kandidaturu na předsedu FAČR. Přispěl k tomu jak zájem mých navrhovatelů i podporovatelů, tak i moje rozhodnutí nabídnout fotbalu své služby," napsal na facebooku Fousek.

Mimořádná valná hromada FAČR se uskuteční 12. prosince v Nymbruce, delegáti už oba adepty na post šéfa svazu znají. Malík i Fousek kandidovali i při neúspěšné volbě na začátku června. Tehdy třetí kandidát Libor Duba tentokrát mezi kandidáty není.

Zkušený a zároveň kontroverzní funkcionář Roman Berbr o post šéfa asociace opět neusiluje, je ale mezi dvojicí kandidátů na funkci místopředsedy za Čechy, jeho konkurentem bude Pavel Marek. Moravské místopředsednické místo chtějí Zdeněk Zlámal, František Jura, Radek Bělák a Karel Kula.

Český fotbal nemá předsedu od května, kdy kvůli dotační kauze odstoupil Miroslav Pelta. Jeho nástupce měl být zvolen 2. června, ale ani po třech kolech volby nebylo rozhodnuto. Převahu v české komoře měl Martin Malík, Petr Fousek se opíral o podporu moravských delegátů.

V prosinci se bude rozhodovat mezi stejnými kandidáty, ale podle ČTK by tentokrát mělo dojít k úpravě stanov tak, aby nemohla vzniknout patová situace a předseda musel být zvolen. Na to tlačí i UEFA. Na stole je návrh, že by případně rozhodlo čtvrté kolo, ve kterém by stačila většina delegátů bez příslušnosti ke komorám.

Seznam kandidátů do výkonného výboru před mimořádnou valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, která se uskuteční 12. prosince: Seznam kandidátů do výkonného výboru před mimořádnou valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, která se uskuteční 12. prosince:

Předseda: Martin Malík, Petr Fousek.

Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal, František Jura, Radek Bělák, Karel Kula.

Místopředseda za Čechy: Roman Berbr, Pavel Marek.

Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková.

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval, Alan Jančík, Karel Kula.

Člen za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík.

Člen za Moravu: Miroslav Vrzáček, Karel Kula, Pavel Brímus, Pavel Blaha.

Člen za ligu: Tomáš Paclík, Marek Hájek, Dušan Svoboda, Pavel Marek, Václav Brabec.