‚Malý fotbal, velké srdce.‘ Reprezentace na ME málem nepostupila ze skupiny, v play-off už vládla

„Jsme skvělá parta a tou jsme to uhráli i proti Rumunům, kteří bylifantastičtí. Ale my jsme bojovali a finále jsme zaslouženě vyhráli,“ zářil po finálovém zápase mistrovství Evropy v malém fotbale pro Českou televizi Jan Koudelka.

Fotbalista z Blanska byl klíčovou postavou souboje o titul. Už ve druhé minutě otevřel skóre a po přestávce vstřelil uklidňující třetí gól. Na promáčeném hřišti pak reprezentace udržela vedení 4:1.

„Nebylo to jednoduché, ale pro všechny to bylo stejné. Dobře jsme bránili a dávali jsme góly z brejků, byli jsme v hlavě připravení a jim nevycházelo to, co chtěli,“ líčil zápas.

Češi aktuálně drží obě velké malofotbalové trofeje. Po mistrovství světa vyhráli i šampionát starého kontinentu, byť málem nepostoupili ze skupiny. V posledním zápase s Maďarskem zachránili postupovou remízu až v nastavení.

„Bylo to složité v tom, že jsme mistři světa a cítili jsme, že se na nás všechny týmy připravují. Potrápit nás bylo velkou motivací, neměli jsme zdaleka tak lehký průchod do vyřazovacích bojů, ale právě to tým semklo a ve vyřazovacích bojích to byla ta stará dobrá česká reprezentace,“ prohlásil generální manažer reprezentace Luděk Zelenka.

„Kluci šli na hřiště srdcem a až pak fotbalovostí. Ve výsledku to udělalo super výsledek. Heslo Kuby Štefka „malý fotbal, velké srdce“ platí, je to neuvěřitelná atmosféra,“ popisuje Zelenka náladu v týmu.

O všechny čtyři branky finále se postarala první formace v čele s Janem Koudelkou a Ondřejem Paděrou. Druhá formace si zase splnila defenzivní útoky.

„Bylo to velice těžké, Rumuni byli výborní celý turnaj. Kluci z první pětky dali čtyři góly, my jsme to odbránili, dostali jsme pouze jeden, to rozhodlo,“ hodnotil Pavel Šultes, fotbalista s ligovými zkušenostmi z velkého fotbalu z Česka, Polska i Kazachstánu.

„Hrozně jsem se těšil a pocity, které jsem zažíval s klukama, byly neuvěřitelné. Jsem rád, že jsem se rozhodl malou kopanou hrát,“ dodal.

Další velkou akcí v malém fotbale bude třetí mistrovství světa, které v příštím roce hostí australský Perth.