Malý zázrak ve druhé lize. Nový tým FK Olympia Praha válí a bojuje o fanoušky

Že Olympia nemá fanoušky? „Je to nový klub, tak jsem si říkal, že mu budu fandit. Líbí se mi, jak hrají a jsou vlastně překvapením sezony, tak je docela obdivuji,“ řekl pro Radiožurnál jeden z nich.

Pravda, na středeční zápas proti Hradci Králové dorazilo na Strahov jen tři sta padesát diváků, ale někteří z nich už měli čepice nebo šály s logem Olympie. Klubové předměty si mohli koupit u stolku hned za vchodem, kde za vstupenku zaplatili sedmdesát korun.

Olympia je původně z Hradce Králové, kde ještě v roce 2015 hrála jen krajský přebor. Pak třikrát za sebou postoupila o soutěž výš, ale druhou ligu neměla kde hrát kvůli nevyhovujícímu stadionu a tak se šéfové klubu v létě rozhodli přesunout klub do Prahy.

„Podařilo se sehnat partnery, kteří nám s tím pomáhali a dodnes pomáhají s financováním klubu. Byli jsme schopni za tři roky postoupit z oblastního přeboru do profesionální soutěže. Kdyby nám to někdo před třemi lety říkal, tak bychom tomu samozřejmě nevěřili. Realita je ale taková, že jsme toho dosáhli. Vážíme si toho, že tady můžeme hrát,“ říká trenér Miloš Sazima.

Ten v létě skládal z gruntu nový tým. Přišli mladí hráči a všechno klaplo. Navzdory skromným podmínkám a bez skutečného domova se Olympia v soutěži drží těch nejlepších, daleko od sestupových starostí. Přitom i kapitán Marek Opluštil připouští, že obavy před sezonou měl.

„Samozřejmě jsem z toho měl trochu obavy, protože poslední roky každý, kdo postoupil z ČFL (Česká fotbalová liga pozn. red.), si v druhé lize prakticky neškrtl. Tým je tady dobrý. Složilo se to perfektně jak charakterově, tak fotbalově a já doufám, že je to vidět. Jsem tady šťastný, vedení je férové. Co řekne, to platí. Takhle by to mělo vypadat všude,“ popsal situaci v klubu Opluštil.

Olympia už o svých kvalitách přesvědčila soupeře. Teď jsou na řadě fanoušci. V týmu věří, že jich bude na strahovský stadion chodit víc a víc.

„Je to jako s dobrou restaurací. Když si to ti lidi řeknou, přijdou vám znovu a ty zákazníky získáte. My jsme na tom úplně stejně, jsme tady tři měsíce a své fanoušky můžeme přilákat akorát dobrým fotbalem a ničím jiným,“ dodává trenér Sazima.