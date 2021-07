Mám pocit, že tenhle okamžik si pro mě schoval Bůh, řekl Messi po vítězství na Copa América

Argentinský fotbalista Lionel Messi po finálové výhře 1:0 na mistrovství Jižní Ameriky nad Brazílií děkoval Bohu. Hvězdný útočník byl vděčný, že se ve 34 letech s reprezentací konečně dočkal vytouženého velkého zlata. Messi coby kapitán dovedl národní tým k prvnímu velkému titulu po 28 letech. 13:26 11. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi krátce po závěrečném hvizdu finále Copa América | Foto: Ricardo Moraes | Zdroj: Reuters

„Mám pocit, že tenhle okamžik si pro mě schoval Bůh. Proti Brazílii a v jejich zemi. Je to bláznivé. Štěstí, které cítím, je zcela mimořádné. Mnohokrát jsem o tomhle snil,“ citoval twitterový účet argentinské reprezentace Messiho po vítězství na slavném stadionu Maracaná v Riu de Janeiro.

Šestinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa vyhrál řadu trofejí včetně Ligy mistrů s Barcelonou, na reprezentační úrovni však dlouho strádal.

S Argentinou neuspěl ve finále mistrovství světa 2014 a hned ve třech finále jihoamerického šampionátu. Po tom v roce 2016 dokonce na chvíli ukončil kariéru v národním týmu. Do vítězeného souboje s Brazílií s reprezentací ovládl pouze olympijské hry před 13 lety pro hráče do 23 let.

„Potřeboval jsem uspět s národním týmem. Měl jsem k tomu po mnoho let hodně blízko. Několikrát jsem odcházel zklamán, ale věděl jsem, že jednou se to změní a přijde to. Myslím, že neexistuje lepší moment než tento,“ prohlásil Messi.

Po závěrečném hvizdu poklekl na trávník slavného stadionu a neubránil se slzám. Okamžitě na něj naskákali spoluhráči a poté ho nadšeně vyhazovali nad hlavami do vzduchu.

Zápas rozhodl ve 22. minutě lobem přes brankáře útočník Ángel Di María, který skóroval poprvé od 21. března. „Řekl jsem mu, že se dnes pomstí (za předchozí šampionáty) a tak to bylo,“ uvedl Messi na adresu třiatřicetiletého útočníka.

„Chci se podělit o radost s těmi spoluhráči, kteří byli tolikrát blízko a stejně jako mně jim dlouho nebylo dáno. Tohle je také pro ně,“ doplnil Messi.

Vyzdvihl i přínos trenéra Lionela Scaloniho. „Je to jeho velká zásluha. Vždy chtěl pro národní tým to nejlepší. Věděl, jak dát dohromady vítězný tým a zaslouží si naše uznání,“ dodal Messi, kterému během turnaje vypršela smlouva v Barceloně. Katalánský klub ale věří, že se s hvězdným útočníkem brzy dohodne na nové.