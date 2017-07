Máme veliké výkyvy, stěžuje si manažer Boleslavi Uhrin. Do klubu míří dvě zahraniční posily

„Máme velké výkyvy. V prvním půli jsme hráli opravdu dobře, kontrolovali jsme hru a měli hodně příležitostí. Ideálu se to neblížilo, protože výkyvy jsou veliké a jsou pořád,“ nebyl po výhře 2:0 a postupu do třetího předkola EL spokojen v rozhovoru pro Radiožurnál generální sportovní manažer Mladé Boleslavi Dušan Uhrin mladší.

Boleslav postoupila do 3. předkola Evropské ligy. Irský Shamrock v odvetě porazila 2:0 Číst článek

Tým, do kterého se zapojují rekonvalescenti ze závěru minulé sezony je podle něj na začátku cesty. „Když mají hráči plnou koncentraci, tak vydrží dělat to, co jim vštěpujeme. Když koncentrace poleví, tak nedělají to, co trénujeme.“

Koučova slova stoprocentně platila v úvodu druhé půle. Při vedení 2:0 Středočeši polevili a soupeř dokonce trefil tyč. V dalším průběhu měli Irové i další šance a v závěru se musel Jakub Diviš snažit, aby udržel čisté konto.

„Vystrašilo nás to. Řekli jsme si, že mají nebezpečné standardky a musíme dávat pozor na nákopy a hned v první minutě standardka, nákop a tyč. Trošku to s námi otřáslo a v tom duchu pak šel celý druhý poločas,“ přiznal autor úvodní branky Jan Chramosta, který po hodině kvůli střevním potížím střídal.

Podobný přístup by v další cestě pohárovou Evropou mohl kvalitnější soupeř potrestat. „Jednoznačně. Bylo to podobné jako venku, kdy jsme se chystali, abychom do druhé půli vstoupili aktivně. Tam jsme inkasovali, tady nás zachránila tyč, takže je na čem pracovat,“ uvědomoval si po utkání kapitán Marek Matějovský.

Ve třetím předkole Evropské ligy čeká jeho tým albánské mužstvo Skënderbeu Korcë. Středočeskému týmu by v něm měli pomoci ruský útočník Nikolaj Komličenko a ázerbájdžánský reprezentační gólman Kamran Agajev.