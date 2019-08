Manchester City dostal pokutu téměř devět milionů korun za uzavírání smluv s mladými hráči

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila Manchesteru City pokutu 370 tisíc švýcarských franků (přes 8,8 milionu korun) za porušení pravidel o přestupech hráčů do 18 let. Na rozdíl od Chelsea ale FIFA úřadující šampiony Premier League nepotrestala zákazem transferů. Disciplinární komise vzala v potaz skutečnost, že „Citizens“ přijali zodpovědnost. FIFA to uvedla v prohlášení.

Manchester 21:42 13. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít