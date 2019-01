Solskjaer probudil spící Rudé Ďábly. ‚Chce po nás, abychom útočili,‘ těší znovuzrozeného Pogbu

„Když jste v Manchesteru United, musíte očekávat výhru v každém zápase. Nemusí se vám to povést, ale do každého utkání musíte jít s pocitem, že ho zvládnete. Přesně taková má být týmová mentalita,“ řekl Ole Gunnar Solskjaer pro televizi SkySports po vítězném utkání s Tottenhamem.

Během hráčské kariéry platil za dokonalého žolíka, který Rudým Ďáblům, jak se fotbalistům Manchesteru United přezdívá, pomáhal otáčet nepříznivě se vyvíjející zápasy. Teď se kudrnatý Nor v roli trenéra snaží zachránit zdánlivě ztracenou sezonu.

Dokud tým vedl José Mourinho, ztrácelo mužstvo osm bodů na páté místo v tabulce. Po nástupu Solskjaera United tuto ztrátu smazali.

„Vím, co je mým úkolem, a dělám všechno pro to, abych týmu pomohl. Samozřejmě si práci v Manchesteru užívám, tím spíš, když se nám daří a vítězíme. Stejným způsobem budu pokračovat do té doby, dokud se se mnou v klubu nerozloučí a neřeknou díky moc,“ usmál se.

Doba loučení mezi Solskjaerem a Manchesterem by měla nastat po konci aktuální sezony, pokud se ale týmu bude dařit jako doposud, je klidně možné, že dojde k prodloužení spolupráce.

Kromě toho, že zlepšil výsledky totiž Solskjaer probudil některé opory, které momentálně předvádí výrazně lepší výkony než pod Mourinhem. Možná největší herní progres zaznamenal Francouz Paul Pogba, který začal být daleko produktivnější.

„Hrajeme teď trochu jiným stylem. Jsme ofenzivnější a tím pádem si vytváříme i více šancí. Tímhle způsobem se chceme prezentovat, trenér po nás chce, abychom útočili, a my se to na hřišti snažíme plnit,“ uvedl pětadvacetiletý záložník pro klubovou televizi.

Díky sedmizápasové vítězné šňůře v Premier League United stále nevzdávají boj o umístění na příčkách zajišťujících postup do Ligy mistrů.