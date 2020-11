Trenér Lička dobývá fotbalový východ. Po Polsku a Bělorusku nyní trénuje Orenburg v druhé ruské lize

Když se fotbalový trenér Marcel Lička v roce 1977 narodil v Ostravě, zrovna se budoval plynovod Sojuz z Orenburgu u kazašských hranic směrem do Evropy. Dnes je Lička v půlmilionovém ruském městě důležitou osobou - jako trenér vede místní druholigový fotbalový klub. Po úspěšném angažmá v Bělorusku totiž přijal další výzvu. Orenburg 11:24 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Lička na lavičce Orenburgu | Foto: FB Orenburg

„Tím, že se o mně celkem dobře mluvilo nejen v Bělorusku, ale i v Rusku, na Ukrajině nebo v Kazachstánu, tak jsem měl cíl, že kdyby byla možnost jít trénovat do Ruska, tak nabídku přijmu,“ popisuje pro Radiožurnál svou aktuální náklonnost k zemím bývalého Sovětského svazu.

Ve druhé lize je 22 mužstev a každé tedy v sezoně čeká 42 utkání. Navíc k tomu ještě zápasy Ruského poháru.

„Sami Rusové srovnávají druhou místní ligu s druhou anglickou ligou – Championship. Samozřejmě tím nemyslí její sportovní nebo finanční úroveň, ale tím, že je v ní hodně zápasů a je hodně náročná,“ popisuje Lička.

Ale nejen počet týmů je v Rusku extrémní. Zápasy hraje Orenburg každý čtvrtý den a k tomu se na ně musí komplikovaně přepravovat.

„Lítá se normálními linkami, nejsou chartery. Musíme vždy letět do Moskvy a odtamtud dál. Let Orenburg-Moskva nám trvá dvě hodiny a z Moskvy je potom nejdelší let, který jsme ale ještě neletěli, do Chabarovsku na druhém konci Ruska u Čínských hranic a poblíž Japonska, kam se údajně letí z Moskvy sedm hodin,“ popisuje kouč dopravu.

Klimatické rozdíly

Počítat musí samozřejmě s přeletem časových pásem a také s různými klimatickými podmínkami.

„Poslední zápas jsme hráli v Nižněkamsku, kde jsme hráli v neděli odpoledne ve tři hodiny a bylo tam minus osm stupňů. Momentálně se připravujeme na sobotní zápas ve Vladikavkaze, kde je plus devět stupňů. Ve středu hrajeme v Ivanovu, což je město asi 300 kilometrů severněji od Moskvy, kde je samozřejmě zase minusové počasí,“ dodává.

Zatím je Orenburg v tabulce na druhém místě, které zaručuje přímý postup do elitní soutěže. Smlouvu má Marcel Lička v Orenburgu do konce ročníku, ale pokud by se podařilo postoupit do první ligy, měl by jako hlavní kouč pokračovat dále.