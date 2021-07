Rashfordova zeď jako symbol boje proti rasismu. ‚Měl jsem slzy na krajíčku,’ přiznal fotbalista

Angličané začali finálový zápas mistrovství Evropy s Itálií lépe, ale poté, co se svěřencům trenéra Roberta Manciniho podařilo vyrovnat a v nastavení další gól nepadl, přišly na řadu penalty.

This is how the Marcus Rashford mural in Withington looks this morning ♥️ pic.twitter.com/vSsUx6gIcu — Sophie Halle-Richards (@sophiehrMEN) July 13, 2021

Netrvalo dlouho a angličtí hráči Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka, kteří v rozstřelu neuspěli, museli na sociálních sítích čelit urážkám a rasistickým nadávkám, což následně odsoudil i britský premiér Boris Johnson.

Podobizna Marcuse Rashforda Nástěnná malba třiadvacetiletého fotbalisty byla zhotovena na zadání komunitního projektu Withington Walls a postaral se o ni pouliční umělec Akse. Nachází se na zdi kavárny Coffee House v ulici Copson Street ve Withingtonu, přibližně 6 kilometrů od čtvrti Old Trafford, kde Marcus Rashford vyrostl.

Místní vandalové si však nebrali servítky a zašli ještě dál. Zeď poblíž stadionu Old Trafford, kde své domácí zápasy hraje Manchester United v sestavě s Rashfordem, se stala terčem rasistických urážek.

„Cítil jsem se, jako kdybych v tom všechny spoluhráče nechal. Cítil jsem se, jako kdybych všechny zklamal. Pořád se mi to přehrává v hlavě, od té doby, co jsem kopl do míče a neexistují slova, která by to dokázala popsat, jak se cítím. Jediné, co mohu říci je, že je mi to líto,“ svěřil se Rashford se svými pocity poté, co nechtěně přispěl k tomu, že pohár pro mistry Evropy převzali na konci finálového zápasu Italové.

Reakce a slzy dojetí

Vulgární a rasistické nápisy naštěstí na zdi nevydržely dlouho. Obyvatelé předměstí Withingtonu se během několika hodin postarali o to, aby podobiznu svého oblíbeného hráče ozdobily vzkazy podpory a dali mu tak najevo, že i přes penaltové selhání má jejich důvěru.

Overwhelmed. Thankful. Lost for words ♥️ pic.twitter.com/PXC5H2GDtB — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) July 13, 2021

„Když jsem viděl reakci ve Withingtonu, měl jsem slzy na krajíčku,“ napsal později třiadvacetiletý fotbalista fanouškům.

Ulice Copson Street, kde se nachází graffiti zobrazující podobiznu Marcuse Rashforda: