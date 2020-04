Haló, tady Mádle. Český fotbalista hraje druhou australskou ligu, během karantény volá fanouškům

Pandemie koronaviru ovlivňuje sezonu sportovců z celého světa. Vládní nařízení z před více než týdne přerušilo soutěže i v Austrálii, kde se kromě ragby nehraje mimo jiné ani fotbal. Míč a kopačky v posledních dnech odložil také český fotbalista Marek Mádle, který na opačné straně zeměkoule hraje druhou australskou ligu. Brisbane 22:02 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Mádle slaví vstřelený gól v australské lize | Zdroj: Facebookový účet Marka Mádleho

„Přerušení soutěže byl nezbytný krok, aby se daly věci co nejrychleji do pořádku. Na nás to takový dopad mít nebude, nejvíc to zasáhne ragby a australský fotbal, na které chodí až osmdesát tisíc lidí na zápas. To jsou tady dva největší sporty,“ řekl Radiožurnálu fotbalista Marek Mádle.

Devětadvacetiletý útočník působí v klubu Peninsula Power ve druhé australské lize NPL Queensland. Vzhledem k aktuální situaci si na soutěžní zápas zřejmě ještě nějaký čas počká, kontakt s fanoušky ale vytáhlý fotbalista udržuje i v domácí karanténě. Mádleho klub totiž na své příznivce ani v krizovém období nezapomíná.

„Snaží se jim rozvážet jídlo a zůstat s nimi ve styku. My hráči jsme dostali seznam s telefonními čísly, abychom občas zavolali permanentkářům, trochu si popovídali a třeba jim tak poskytli nějakou psychickou podporu,“ uvedl Mádle. Australské fotbalové ligy jsou aktuálně pozastavené minimálně do 22. dubna.

Kromě elitní A-League už žádné další soutěže v zemi nejsou plně profesionální. Rodák z Jablonce nad Nisou si tak kromě fotbalu přivydělává i jako konzultant těžařských společností. Do zaměstnání ale momentálně nechodí, podobně jako řada dalších lidí v Austrálii teď pracuje z domova.

„Lidé tady mají z ekonomického hlediska trochu strach. Nemůžeme se shromažďovat, volně se mohou lidé procházet jen ve dvou. Roušky zatím nemáme, ale podle mě je to jen otázka času,“ vyjmenoval Mádle opatření australské vlády proti šíření koronaviru.

„Roušky zatím v klubu nešijeme, ale až budeme, tak se určitě rád zapojím. Zeptám se mamky, jestli mi nedá nějakou radu,“ dodal s úsměvem český útočník.