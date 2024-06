Cítím se starý, komentoval rekordní trefu nejstarší střelec ligy Matějovský. Motivací jsou pro něj poháry

Střídajícího Marka Matějovského doprovázel v 85. minutě potlesk. V utkání proměnil pokutový kop a navýšil v té době vedení domácích na 3:0. Znovu tak ukázal, jak je pro Středočechy platným hráčem.

„Pro nás je důležité, že to ukázal,“ uvedl na adresu boleslavského kapitána trenér David Holoubek.

Marek Matějovský se díky proměněné penaltě stal nejstarším ligovým střelcem. Ve dvaačtyřiceti letech, pěti měsících a jedenácti dnech. Přiznal, jak se proto aktuálně cítí.

„Cítím se starý. Je to těžké se udržovat s mladýma klukama, ale teď převažují pozitivní pocity, že jsme to zvládli a tým to dotáhl, a za celou sezonu, kdy jsme makali, máme odměnu,“ prozradil po zápase Matějovský.

Penaltu proměnil s jistotou a tím vlastně trefil boleslavským fotbalistům pohárovou Evropu.

„Poslední dobou v tréninku jsem dost penalt dával a kluci, co byli psaní na penalty, tak neproměňovali. Trochu jsem špičkoval naše trenéry, kdo to určuje. A když byla před zápasem příprava, tak jsem byl psaný jako číslo jedna,“ uvedl dvaačtyřicetiletý fotbalista.

Motivace mu nechybí

Přes svůj věk je pak stěžejním mužem v sestavě. O své hráčské budoucnosti ale zatím jasno nemá. Smlouvu v Mladé Boleslavi má do 30. června. Říká, co ho motivuje k tomu, aby v ligové kariéře pokračoval.

„Hlavní důvod je, že se podařilo uhrát alespoň předkola. Byl bych rád, kdybych věděl, že kádr je dobře poskládaný a že můžeme být úspěšní. Tam už to není jen o mě, i kdybych se rozhodl pokračovat,“ dodal Marek Matějovský, nejstarší ligový střelec a zároveň osobnost nejvyšší soutěže.

