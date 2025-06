‚Věděl jsem, že budu naměkko.‘ Matějovský se po boku syna rozloučil s fotbalem, nechal mu i penaltu

S gratulací přijeli například Tomáš Vaclík, Bořek Dočkal, Pavel Kadeřábek nebo David Lafata na sparťanské straně. Na té domácí třeba Jan Chramosta, Ladislav Takács, Jan Rajnoch nebo Marek Kulič.

Odměnou všem byl dlouhotrvající potlesk. Ten největší samozřejmě patřil Marku Matějovskému.

Pak poděkoval všem, kteří na jeho rozlučku dorazili a těm, co se na ní podíleli. Po svém boku měl Matějovský osmnáctiletého syna Dominika.

Ten ukázal, že něco po tatínkovi zdědil. V prvním poločase si připsal dvě přihrávky.

Poslední nástup na hřiště 🥹 V Mladé Boleslavi právě probíhá 𝑳𝒂𝒔𝒕 𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 Marka Matějovského 🎱 #acsparta pic.twitter.com/UciTFVieg4 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 14, 2025

Penalta od táty

Svůj výkon vyšperkoval gólem z penalty. Původně jí měl kopat Marek Matějovský, nakonec ale přenechal synovi míč a postavil ho před hotovou věc.

„Tak já to vůbec nečekal, myslel jsem, že si ji vezme on sám. Byl jsem překvapený, že mi ji dal a byla pro mě čest kopnout si penaltu proti Tomáši Vaclíkovi,“ prohlásil syn Marka Matějovského Dominik.

„Nebylo to domluvené. Nebylo ani domluvené, že by měla být penalta. Vzal si to ale beze slov a suverénně to šel proměnit. Jsem rád i za něj a jsem rád, že jsem měl možnost si s ním zahrát,“ navázal už v útrobách mladoboleslavského stadionu Marek Matějovský. A přiznal, že emocím se zkrátka neubránil.

„Ten závěr byl opravdu hodně emotivní, dopředu jsem si myslel, že to tak bude. V těchto chvílích vzpomínám hodně na taťku, takže jsem věděl, že budu naměkko,“ dodal teď už manažer středočeského prvoligového klubu.