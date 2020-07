OBRAZEM: Plzeň se naposledy loučila s Mariánem Čišovským. Dorazili spoluhráči i fanoušci

Plzeňští fotbalisté uctili jeho památku v nedělním ligovém duelu 3. kola nadstavbové skupiny o titul. V zápase proti Spartě měl každý hráč Viktorie na zádech místo své jmenovky příjmení někdejšího slovenského obránce.

Napadá muže v produktivním věku, často fotbalisty, říká lékařka o nemoci, které podlehl Čišovský Číst článek

„Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším Mariánem. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary, kterými se snažili zmírnit náš žal,“ uvedla v prohlášení vdova Martina Čišovská.

Čišovský do Plzně přišel před devíti lety z rumunského Temešváru, předtím získal tři tituly na Slovensku. Za Viktorii odehrál v lize 64 zápasů a vstřelil 12 branek.

Dvakrát se s ní představil v základní skupině Ligy mistrů. Nastupoval i za slovenský národní tým, v jehož dresu si připsal 15 startů. S reprezentací do 21 let se zúčastnil olympijských her v Sydney 2000.