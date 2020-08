‚Zamiloval jsem se a znovu to přišlo.‘ Fotbalový bohém Fenin bude hrát za Řeporyje, vítal ho i starosta

Fotbalista Martin Fenin se ve 33 letech vrací zpátky na hřiště. Útočník, který v roce 2007 ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let vstřelil gól při prohře s Argentinou 1:2, bude hrát v Praze 1. A třídu za Řeporyje. Po dvouleté pauze ho čeká další restart kariéry. Praha 12:11 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Martin Fenin oblékne dres pražských Řeporyj | Foto: Pavel Novotný | Zdroj: Pavel Novotný @instagram

Restartů podle vlastních slov zažil víc než zápasů v reprezentačním dresu a to ho přitom oblékl šestnáctkrát. Martin Fenin se ve 33 letech vrací zpátky k fotbalu. Nově bude hrát v Praze 1. A třídu za pražské Řeporyje.

„Měl jsem těch restartů strašně moc. Byl jsem zlomenej, neměl jsem chuť do fotbalu. Asi dva roky to trvalo, ale pak se to zlomilo, když jsem byl v tom IKEMu v nemocnici. Našel jsem si partnerku, jsem zamilovanej a znovu to přišlo,“ vypráví bývalý reprezentant Martin Fenin.

Po dvouleté pauze ho čeká další návrat na fotbalové hřiště. Tentokrát v dresu pražských Řeporyj.

„To není náhoda. Znám se s kondičním trenérem Petrem Brabcem z národního týmu a chtěl jsem se k fotbalu vrátit, ale po dvou letech jsem měl strach skočit do rozjetého vlaku, jak by to vypadalo zdravotně. Tím, že tady odtud jsem, tak mi to dávalo největší smysl.“

Vysvětluje Fenin, proč odmítl nabídky z vyšších soutěží a bude hrát jen 1.A třídu v Praze.

Na velkém hřišti jsem ještě nebyl, ale už tak tři měsíce tvrdě trénuju. Fyzicky jsem na tom dobře, ale něco jiného je pak hrát velký fotbal. Na téhle úrovni to snad bude lehčí, než kdybych šel někam výš,“ doufá třiatřicetiletý fotbalista.

Z bundesligy zpátky na zem

V dobách největší slávy po stříbru z mistrovství světa fotbalistů do 20 let oblékal dres bunedsligového Eintrachtu Frankfurt.

Teď Martina Fenina místo Bayernu Mnichov nebo Borussie Dortmund čekají souboje proti Stodůlkám, Zlíchovu nebo už o víkendu proti Zbraslavi.

„Každý kdo říká, že není nervózní, tak lže. Já i když jsi jdu zahrát s tátou, tak jsem nervózní. Očekávání budou velká, takže budu nervózní i teď a nikdo nemůže čekat, že si vezmu balon a projedu celý hřiště,“ přiznává Fenin, který odehrál i 16 zápasů v reprezentačním dresu.

„Nedělám si ambice, že musím hrát ligu, nebo jít do reprezentace. Když budu hrát tady a budu šťastný, tak budu klidně hrát jen za Řeporyje.“ Tvrdí Martin Fenin, který zároveň píše knížku s názvem Na rovinu, kde chce popsat všechny své životní problémy.

Z jeho návratu na trávníky má pochopitelně radost i starosta městské části Pavel Novotný, který na sociálních sítích přiznal, že tomu stále nemůže uvěřit.