Chápu, že pro některé osoby to může být nepříjemné, říká tiskový mluvčí Sparty na Haškovu zpověď

Martin Hašek je momentálně asi nejskloňovanějším tuzemským fotbalistou. Čtyřiadvacetiletý středopolař se o to však nezasloužil působením na zeleném pažitu, ale sporem s letenským velkoklubem, který ve své verzi vylíčil v úterý v obsáhlém rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Mluvčí Sparty Ondřej Kasík pro server iROZHLAS.cz uvedl, že klub v současnosti nepotřebuje celou věc komentovat, ale přiznal, že už se v minulosti s podobnou kauzou setkal. Praha 16:49 15. září 2020

Čtyřiadvacetiletý Hašek má pocit, že ho zástupci klubu chtěli zničit, veřejně ho ponížit a udělat z něj odstrašující případ. Svoji verzi převyprávěl společně se svým otcem Martinem Haškem starším v obsáhlém rozhovoru.

Četl jste celý rozhovor s Martinem Haškem? Zažil jste někdy v minulosti něco podobného ze strany hráče?

Můžu říct, že takový způsob mediální komunikace ve spojení s klubem zažívám podruhé, co jsem ve Spartě (mluvčím je 12 let, pozn. red.).

A kdy to bylo poprvé?

To nebudu komentovat, nebylo by to fér.

Je Martin Hašek v současné době ještě nějak vázán vůči Spartě?

Není. Martin Hašek doručil v březnu letošního roku jednostrannou výpověď a Fotbalová asociace České republiky nemá z pohledu legislativy jinou možnost, než smlouvu odregistrovat. Hašek je od března volný hráč bez jakéhokoliv vztahu se Spartou. Teď se však u Sboru rozhodců řeší, na kolik byla jeho výpověď oprávněná.

Bude vedení Sparty nějak reagovat na Haškova prohlášení, které v rozhovoru uvedl?

Sparta jako klub to komentovat nebude, protože to jsou věci, které byly součástí jeho obhajoby u Sboru rozhodců. My jsme naše argumenty a pohled na věc přednesli a myslíme si, že to bylo dostačující. Slyšení probíhalo asi osmi hodin a obě strany dávaly dohromady své důkazy, názory a argumenty už dva měsíce před samotným slyšením. Nicméně chápu, že pro některé osoby uvedené v tom rozhovoru, to může být teď nepříjemné.

A Sbor rozhodců se k tomu, jestli byla Haškova výpověď oprávněná, vyjádří kdy?

Přesné datum stanovené není, ale formálně by líčení mělo být ukončeno do konce měsíce října. Od té chvíle má pak Sbor rozhodců 14 dní na to, aby vznesl rozhodnutí.

Ondřej Kasík

@OndrejKasik Sparta i M. Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sb. rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme. 4 230