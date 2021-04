Sbor rozhodců trvá na svém, Hašek dluží Spartě více než dvacet milionů. Fotbalista se odvolá k arbitráži

Bývalý fotbalista pražské Sparty Martin Hašek má zaplatit letenskému klubu kompenzaci ve výši 800 tisíc eur (přes 20 milionů korun) plus úroky za neoprávněnou výpověď. Rozhodl o tom sbor rozhodců v druhoinstančním řízení, který ve středu potvrdil verdikt z první instance. Podle Haškovy právní zástupkyně Markéty Vochosky Haindlové se fotbalista obrátí na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Praha 15:30 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový záložník Martin Hašek v dresu pražské Sparty | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Pětadvacetiletý záložník, který aktuálně hraje za Würzburg v druhé německé lize, se dostal do sporu se Spartou loni v lednu, kdy odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu.

Spor se Spartou pokračuje, Hašek si přesto našel angažmá. Bude hrát za poslední tým druhé bundesligy Číst článek

Po dalších neshodách podal 12. března jednostrannou výpověď. Důvody pro ni však byly neoprávněné, konstatoval sbor rozhodců v říjnové první instanci a následně po Haškově odvolání verdikt zopakoval i nyní v druhoinstančním a rozšířeném pětičlenném složení.

„Vedení klubu společně s právním zástupcem dokument důkladně prostuduje a zváží další postup,“ uvedla Sparta na svém webu.

Tribunál se zabýval i hráčovým nárokem na zaplacení kompenzace ve výši šest milionů korun. Ani tento požadavek nebyl Haškovi přiznán.