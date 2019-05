Martin Hašek: Sparta je stroj na požírání trenérů i hráčů. Došlo tam k množství chybných rozhodnutí

„Ne úplně dobré výsledky Sparty jsou především otázkou řízení klubu – rozhodovacích procesů. Došlo tam k velkému množství chybných rozhodnutí. Výsledkem je, že Sparta se stala strojem na požírání trenérů i hráčů,“ prohlásil Martin Hašek v rozhovoru na Radiožurnálu Sport.

Letenský tým, jehož fanoušci jsou zvyklí na série titulů, nyní zažívá pět let bez domácí trofeje. Po projektu internacionalizace se v klubu střídají trenéři, naposledy byl odvolán Zdeněk Ščasný, tým aktuálně vede Michal Horňák.

„Do Sparty přijde trenér, většinou ten, který je špička. A pak ze Sparty odchází dehonestovaný, vnímaný jako neschopný, hloupý, nekompetentní, což je blbost, protože by se vůbec nedostal do toho hledáčku,“ myslí si aktuální trenér konkurentů z Bohemians.

Podobná je podle něj i situace u hráčů. Přichází za velké peníze, většina neuspěje, nezlepší se a odchází tak, že Sparta po půl roce musí přebudovávat kádr. Jde o vnitřní prostředí, které se v posledních letech nepodařilo nastavit tak, abych se z průměrného hráče snad nadprůměrný a z nadprůměrného špičkový, pokračuje Hašek.

Situaci s Michalem Horňákem jako hlavním trenérem týmu klub označuje jako provizorní. Dlouhodobější obsazení postu chce řešit až po nadstavbě. V médiích a mezi fanoušky padá i jméno reprezentanta a bývalého záložníka Sparty, který už v klubu na trenérské pozici jednou působil, tedy právě Martina Haška.

„Pro mě jako pro chlapa, který má ego, je to příjemné. Ale nechci být jeden z těch, který tam přijde, nechá se sežrat a pak se nechá vyplivnout,“ říká s tím, že ho nikdo ze Sparty ani neoslovil, natož aby s někým jednal.

O angažmá v historicky nejúspěšnějším českém týmu by ale přemýšlel. „Kdyby taková jednání nastala, rozhodl bych se pro jen v případě, kdy bych byl stoprocentně přesvědčený, že dělám správně. Věci by se musely prodiskutovat, aby byly nastavené správně a byla šance uspět. Pokud jsou věci nastavené tak, že šance není, je to profesní sebevražda.“

Aktuálně má Martin Hašek ještě na dva roky smlouvu s Bohemians, kde je prý spokojený. Klub z Vršovic ale po slibné loňské sezoně ale letos bojuje ve skupině o udržení, v úterý ho čeká klíčový zápas s Příbramí.

Ať Řepka zvládne druhý pokus

Hašek sleduje také vývoj okolo bývalého spoluhráče i svěřence ve Spartě Tomáše Řepky, který byl odsouzen na dva a půl roku do vězení.

„S Tomášem jsem se setkal v roce 1997, když jsem přišel do Sparty. Už tehdy to byl mimořádný hráč. Pak jsem se s ním setkal, když se vrátil po velmi úspěšné kariéře. Pak jsem se stal i jeho trenérem. Já byl velmi mladý trenér a on byl velmi starý hráč,“ zavzpomínal na tři různé etapy ve Spartě.

„Tomáš patří do kategorie hráčů, kteří nezvládli přechod po skončení skvělé kariéry do běžného života. Tenhle problém mají tři z pěti profesionálních sportovců, tak mě to překvapit nemůže. Ale je mi to samozřejmě líto a přeju Tomášovi, ať to zvládne a ať se mu to pak povede na druhý pokus,“ popřál ze studia.

Chcete vědět, jak Martin Hašek vnímá zápasy hokejové reprezentace nebo jak sledoval kariéru svého bratra Dominika? Podívejte se na celý rozhovor Zuzany Burešové pro Radiožurnál Sport.