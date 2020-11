Kauza Hašek nekončí. ‚Řešení nevidím v českých ekonomických podmínkách. Ani v jiných,‘ říká agent

Fotbalista Martin Hašek si shání angažmá. Na začátku roku dal jednostrannou výpověď ve Spartě, se kterou ale následně prohrál spor a podle nepravomocného verdiktu má pražskému klubu zaplatit přibližně 21 milionů korun. Kvůli tomu si Hašek bude složitě hledat klub, který by s ním podepsal smlouvu. Situaci okolo ofenzivního záložníka nevidí růžově ani hráčský agent Pavel Zíka. Praha 17:15 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový záložník Martin Hašek v dresu pražské Sparty | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Fotbalista Martin Hašek málem našel nové angažmá. Předběžně se domluvil s Opavou, ale ta od podpisu smlouvy ustoupila, když zjistila, že by možná musela zaplatit částku, o kterou se Hašek soudí se Spartou.

Nový zaměstnavatel sice nebude muset zaplatit za jeho příchod, ale zároveň by na něj nejspíš přešla pokuta, kterou podle aktuální situace má zaplatit Spartě. A to snižuje šanci, že by Martin Hašek za současné situace mohl najít angažmá.

„Je to škoda, co se týče zabrždění v kariéře. Držím mu palce, aby se to co nejdříve vyřešilo, ale nevidím to v českých ekonomických podmínkách. Nevidím to ani v jiných ekonomických podmínkách, pokud by se měla platit ta částka, tak si myslím, že ani Haškova tržní hodnota taková není,“ vysvětluje hráčský agent Pavel Zíka, který ho dříve zastupoval.

Chybí mezinárodní zkušenosti

Hlavním problémem Haška je, že navzdory tomu, že si párkrát zahrál za mládežnické reprezentační výběry, tak v seniorském fotbale v národním týmu nebyl a se Spartou si ani nezahrál v Evropské lize.

Tím pádem není pro zahraniční kluby natolik atraktivní, aby riskovaly, že za něj zaplatí přes 20 milionů korun. Což je navíc nepravomocný rozsudek, také Sparta se proti verdiktu rozhodčí komise odvolala a žádá plnou náhradu – tedy 53 milionů korun.

„Myslím, že jediným řešením je klub, který by měl zájem sednout si ke stolu se Spartou a domluvit se na dohodě, která jde mimo rozhodnutí, která byla udělána,“ přemítá Zíka.

A herní vytížení

Jenže takový klub by musel chtít fotbalistu, který tři čtvrtě roku nehrál žádný zápas. To také snižuje Haškovu cenu, stejně jako pandemie koronaviru, která obecně vysává peníze ze sportovního světa.

Vyhlídky Martina Haška nejsou momentálně dobré a podle Zíky by bylo pro něj nejlepší to vyřešit se Spartou mimo komisi.

„Nazval bych to prvním krokem, omluva ze strany Martina Haška mladšího, možná i táty, který měl nějaké zvláštní komentáře v médiích s to tomu rozhodně nepomohlo. Prostě posypat si hlavu popelem.“ navrhuje Pavel Zíka.