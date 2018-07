Martin junior, Martin senior a teď i Filip. Rodinný klan Hašků v pražských Bohemians rozšířil své řady

„Já tátu jako trenéra obrovsky respektuji, protože si myslím, že je to obrovský odborník. Respektuji ho i lidsky,“ říká Martin Hašek mladší o Martinu Haškovi starším.

„Nic jiného mu nezbývá, když u mě bydlí,“ opáčil synovi na tiskové konferenci trenér Bohemians.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin, Martin a Filip. Klokaní rodina Hašků z Vršovic

„Já s tátou problémy nemám. Nevím, jestli on má se mnou nějaké, třeba na tréninku…“ nešetří opět chválou na svého otce středopolař zelenobílých.

„Když se nevrací, tak mám. Naposledy včera,“ usmívá se Martin Hašek starší.

Už v loňské sezoně trénoval v Bohemians Martin Hašek svého syna, jmenovce Martina. A už několik týdnů si může dobírat dalšího potomka Filipa. Ten vítá, že si znovu zahraje se starším bratrem.

„My už jsme spolu s bráchou hráli ve Vlašimi, ale to bylo jen v přípravě jedno utkání, teď to bude o něčem jiném. Moc se na to těším, dlouhé roky jsem doufal, že to nastane. Zahrát si s bráchou na takové úrovni byl odmala můj sen.“

S maminkou u večeře

Na Martina si ale Filip bude muset pár zápasů počkat. Jeho sourozence trápí zraněné koleno a ani stoprocentní zdraví ale mladým Haškům společné chvíle na hřišti nezaručí. Oba jsou záložníci, oba k tomu středoví.

Bohemians porazili soupeře, kterého vídali v televizi. Na zápas se Celticem čekali roky Číst článek

„Umím si představit, že by zahráli i spolu, ale tuhle představu bych si potřeboval nejdříve ověřit. Znamenalo by to, že by Martin musel částečně rezignovat na ty svoje neustálé ofensivní choutky a trochu se přizpůsobit Filipovi, protože on taky do defenzivy moc není,“ hledá řešení kouč Hašek.

A poradit by se mohl i s manželkou, fotbalové debaty u Hašků prý často končí právě u ní, říká syn Filip.

„Máma nám to občas píská. Především brácha je takový fotbalový fanatik. S tátou se doma baví nonstop jen o tom. Bohužel je do toho zatažená i máma, která by kolikrát ani nechtěla, ale musí nás trpět. Hlavně po zápasech, kdy jsme těch emocí plní, se to řeší celé večery, z čehož je občas nešťastná, ale myslím, že si po těch letech už zvykla,“ připomíná Filip maminku Martinu.

Tu potěší premiérovými prvoligovými minutami možná už v neděli proti Slovácku.

Filip Hašek o vztahu trenér a syn: "Je důležité, jak to berou hráči. Tam je to podle mě v pořádku. Druhým faktorem je vedení, které asi mít problém nebude, když si mě přivedlo. Třetí věcí jsou fanoušci, což se teprve ukáže." — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 18 July 2018