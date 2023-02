Fotbalista Hanousek odcestoval z Turecka do Prahy. To nejhorší jsem neviděl, odlet nám zařídil brankář

Fotbalista Matěj Hanousek odcestoval pár dní po zemětřešení z tureckého Gaziantepu zpět do Česka. Cesta na letiště v Istanbulu přitom nebyla vůbec jednoduchá. Hanousek ji i s rodinou zvládl, a teď už jsou společně doma, i když ne na dlouho. Ještě na letišti v Istanbulu poskytl pro Radiožurnál rozhovor. Istanbul (Turecko) 15:17 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Matěj Hanousek | Zdroj: Profimedia

Předpokládám, že odlétá víc lidí. Jak těžké tedy bylo najít volný let a dostat se na letiště?

Upřímně kdybych nebyl v té pozici, v jaké jsem, tak by to bylo nemožné. Ale v 11 večer, když jsme spali v klubové posilovně, tak za námi přišel klubový brankář s tím, že by byla možnost odletět do Ankary.

Vůbec jsme nevěděli, jak je to možné, ale ve čtyři ráno jsme s dalšími šesti spoluhráči přejeli z Gazintepu do dvě hodiny vzdáleného menšího města, kde na nás čekalo privátní letadlo, kterým jsme přeletěli do Ankary. Odtud jsme přejeli do Istanbulu, ze kterého poletíme do Prahy.

Jaká je v Turecku aktuálně atmosféra?

Všude pořád běží záběry z poškozených měst. Neumím ale turecky, takže přesně nevím, co si o tom lidi vypráví. V Istanbulu ale nemám pocit, že by to zemi nějak paralyzovalo.

A přímo v Gaziantepu?

To úplně nedokážu říct. Když to začalo, utekli jsme do tréninkového centra, kam je to 20 minut autem. To nejhorší jsem na vlastní oči neviděl, ale samozřejmě koukám na fotky a videa. To zemětřesení samotné jsem samozřejmě prožil, ale tu zkázu okolo, kdy padaly domy jsem neviděl.

Jaký máte plán po příletu do Prahy. Budete trénovat individuálně? A řešíte vlastně fotbal?

Fotbal se řeší jenom proto, že nevíme, co bude. Je to na nic, protože poslední informaci máme z pondělí, že trénink bude v pátek. Od té doby jsme se od vedení nic nedozvěděli. Navíc bychom ani nemohli trénovat v Gaziantepu, protože nikdo nedokáže říct, jestli je to bezpečné. Teď řeší klub s federací provizorní řešení, že bychom se sešli v nějakém jiném městě, nejspíš v Istanbulu nebo v Antalyi. To jsou ale jenom spekulace, nic víc nevíme.

Budete zvažovat, že byste se domluvil na individuálním tréninku na Spartě?

Kdybychom dostali informaci, že se sejdeme za dva nebo tři týdny, tak bych Spartu kontaktoval. Stejně půjdu ale kluky pozdravit. Turecká fotbalová federace ale rozhodla, že tenhle víkend bude volno, ale ten příští už se hrát bude, takže nepředpokládám, že bude pauza nějak delší. Myslím si, že nejpozději v pondělí už budu opět v Turecku.