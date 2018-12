Ze Slovácka do Manchesteru. Gólman Kovář je jedničkou juniorky United, pravidelně trénuje s A-týmem

Odchovanec Slovácka, fotbalový brankář Matěj Kovář, už má za sebou téměř rok strávený ve fotbalové akademii Manchesteru United. Osmnáctiletý rodák z Uherského Hradiště by na ostrovech rád navázal na zástupce české brankářské školy Petra Čecha, Pavla Srníčka nebo Luďka Mikloška. Uherské Hradiště, Manchester 6:18 10. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Mikloško a Matěj Kovář při podpisu smlouvy v Manchesteru | Zdroj: Sport Invest

„Nejtěžší bylo zvyknout si na začátku na tempo hry. Rozdíl mezi českým a anglickým fotbalem je obrovský, bylo hodně důležité se do toho dostat,“ vzpomíná pro Radiožurnál Matěj Kovář na začátky působení v Manchesteru United.

V březnu do Wembley. Angličané přivítají české fotbalisty na svém nejslavnějším stadionu Číst článek

Za životní výzvou zamířil do Velké Británie před necelým rokem. Za tu dobu si stihl vybudovat pozici brankářské jedničky v juniorském týmu do 23 let.

„Myslím, že zatím prokazuju kvalitu a osobně se mi daří. Daří se i týmu, takže myslím, že by se to v nejbližší době nemuselo nijak měnit,“ přemýšlí 18letý talent.

Třikrát týdně navíc trénuje s A-týmem a dokonce už zažil pozici třetího brankáře v zápasech Premier League. „Je to něco neuvěřitelného, to byste musel zažít. Pro mě je to jen dobře a doufám, že zatím splňuju očekávání,“ vypráví Matěj Kovář.

V rámci tréninkových jednotek si odchovanec Slovácka užívá pochval od největších hvězd Manchesteru – Paula Pogby, Juana Maty nebo Marouana Fellainiho. „Občas prohodí pár slov, že mám dobré zákroky.“ A vývoj sleduje i José Mourinho. „Když jedu s prvním týmem, většinou se ptá... Jak jdou zápasy, jak trénuju a podobně.“

Mladý gólman ale musí zůstat nohama na zemi. Cesta z juniorského týmu do áčka je ještě hodně dlouhá.

„Je to velký krok, protože ve třiadvacítce hrají spíš mladí kluci. Občas se tam chodí rozehrát hráči z áčka, ale rozdíl je to velký. Když šance přijde, budu se ji snažit využít, ale to je ještě daleko,“ tuší Matěj Kovář.