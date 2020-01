Polidar se po přípravě se Spartou vrací na hostování do Příbrami, kde už strávil letošní ligový podzim

Matěj Polidar bude i na jaře hostovat z pražské Sparty v Příbrami, se kterou bude bojovat o udržení v nejvyšší fotbalové lize. Dvacetiletý univerzál absolvoval s letenskými dva týdny zimní přípravy, nastoupil i na úvodních 45 minut v přípravě proti Českým Budějovicím a nyní se vrací do středočeského klubu, kde by měl být dostatečně herně vytížen. Příbram 15:32 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Polidar v dresu Sparty v přípravném utkání proti Českým Budějovicím | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Moc se mi tu líbilo, jsem rád za takovou zkušenost, byť to byly jen dva týdny. Poznal jsem, jak to tu chodí, a trénoval jsem se skvělými hráči. Určitě mi to něco dalo, vím na čem dál pracovat. V létě se vrátím a znovu zabojuju o svoje místo,“ řekl pro klubový web Sparty Polidar.

„Brali jsme ho do přípravy proto, aby trochu poznal klub, zároveň abychom ho osobně poznali i my trenéři, ať už po charakterové nebo herní stránce. To ty dva týdny splnily a v tuto chvíli vidíme jako prioritu, aby bojoval o pevné místo v Příbrami a aby měl prostor, se do jejich kádru znovu začlenit,“ vysvětlil Polidarovu situaci trenér letenských Václav Jílek.

Za Příbram, odkud loni v září do Sparty přestoupil, dosud odehrál v první lize 27 zápasů a dal jeden gól.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 19. 1. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 3 0 45:4 54 2. Plzeň 20 11 5 4 35:19 38 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Sparta 20 9 6 5 39:26 33 5. Ml. Boleslav 20 10 2 8 39:32 32 6. Slovácko 20 9 5 6 28:26 32 7. Ostrava 20 9 4 7 30:23 31 8. Č. Budějovice 20 9 3 8 33:33 30 9. Liberec 20 8 3 9 33:30 27 10. Olomouc 20 5 10 5 25:25 25 11. Teplice 20 5 8 7 18:29 23 12. Zlín 20 6 3 11 16:30 21 13. Bohemians 1905 20 5 5 10 20:32 20 14. Opava 20 3 5 12 9:31 14 15. Karviná 20 2 7 11 13:30 13 16. Příbram 20 3 4 13 15:36 13