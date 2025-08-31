Šínova premiéra v Alkmaaru. ‚Ostravský princ‘ v prvním zápase asistoval u vítězného gólu

Záložník Matěj Šín při debutu v nizozemské lize asistencí pomohl Alkmaaru k vítězství 1:0 v Bredě. Jedenadvacetiletý fotbalista do nizozemského celku přešel v pátek. Nedělní zápas byl jeho premiérovým v novém dresu.

Breda (Nizozemsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Matěj Šín děkuje fanoušků Baníku

Šín se ve čtvrtek loučil s Ostravou. V neděli již asistoval u vítězné branky na své nové adrese | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO

Na hřiště přišel mladý český záložník až v 86. minutě a o tři minuty později už přihrál Svenu Mijnansovi na rozhodující branku.

Alkmar v lize obhajuje páté místo. V novém ročníku ještě neprohrál a ve třetím zápase podruhé zvítězil.

Šín se stal v krátké době čtvrtým českým hráčem, který zamířil do Nizozemska. Brankář Matěj Kovář v létě přišel do PSV Eindhoven, jiný gólman Vítězslav Jaroš nově působí v Ajaxu Amsterodam a útočník Václav Sejk v Heerenveenu.

krn, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme