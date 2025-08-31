Šínova premiéra v Alkmaaru. ‚Ostravský princ‘ v prvním zápase asistoval u vítězného gólu
Záložník Matěj Šín při debutu v nizozemské lize asistencí pomohl Alkmaaru k vítězství 1:0 v Bredě. Jedenadvacetiletý fotbalista do nizozemského celku přešel v pátek. Nedělní zápas byl jeho premiérovým v novém dresu.
Na hřiště přišel mladý český záložník až v 86. minutě a o tři minuty později už přihrál Svenu Mijnansovi na rozhodující branku.
Alkmar v lize obhajuje páté místo. V novém ročníku ještě neprohrál a ve třetím zápase podruhé zvítězil.
Šín se stal v krátké době čtvrtým českým hráčem, který zamířil do Nizozemska. Brankář Matěj Kovář v létě přišel do PSV Eindhoven, jiný gólman Vítězslav Jaroš nově působí v Ajaxu Amsterodam a útočník Václav Sejk v Heerenveenu.