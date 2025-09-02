Společné mají nejen číslo dresu. Šín už září v dresu fotbalového Alkmaaru, sestra ve volejbale v Ostravě
Jedním z nejpopulárnějších ostravských sportovců je aktuálně fotbalista Matěj Šín. Odchovanec Baníku ale není jediným z rodiny, kdo sportuje vrcholově. Jeho mladší sestra Veronika hraje volejbal a během léta se dostala do extraligového A-týmu Ostravy. Oba se navzájem podporují, chodí na své zápasy a dokonce mají stejné číslo dresu.
Když fotbalista Matěj Šín před pár dny přestoupil z Ostravy do nizozemského Alkmaaru, tak pro klubovou televizi vysvětloval, proč si nechal dát na dres číslo 33.
Poslechněte si, kdo z rodiny fotbalisty Matěje Šína provozuje také sport na profesionální úrovni
Podle talentovaného záložníka přináší rodině Šínů štěstí, nosí ho i mladší sestra Veronika, která hraje volejbal. Třiatřicítka je také v názvech ulic, kde Matěj bydlel a kam chodil do školy.
Se svým oblíbeným číslem si Matěj Šín při debutu v nizozemské nejvyšší soutěži připsal první gólovou přihrávku. Mládežnický reprezentant tak na dálku potěšil i jednu ze svých velkých fanynek, mladší sestru Veroniku.
„Já chodím na Matěje často. Teď už asi tak často nebudu, ale chodím. Jsem skoro na každém zápase, protože mě to taky dost baví,“ říká ostravská volejbalistka Veronika Šínová, která za bratrem během sezony bude jezdit, pouze pokud jí to program dovolí.
Sama má k fotbalu velmi blízko, byť se vrcholově věnuje jinému sportu.
„On měl jasné, že nohama a já měla jasné, že rukama. Naši nás do toho tahali, vždycky jsme spolu hráli všechny sporty, jak já fotbal, tak on volejbal. Umíme všechno,“ vzpomíná osmnáctiletá volejbalistka. Do extraligového áčka Ostravy nakoukla, přestože je věkem ještě juniorka.
„Bylo to překvapení, ale už jsem s nimi minulý rok trénovala, takže jsem to trochu i čekala,“ říká sestra zatím slavnějšího fotbalisty.
„Šína, i když není vysoká, tak má výbornou náturu, jsou ze sportovní rodiny a třeba se nějací fotbaloví fanoušci i přijdou podívat. Třeba i stáhneme i nějaké bubeníky a uděláme tady trochu hard core na hale a Baníkovci nám pomůžou,“ usmívá trenér ostravských volejbalistek Zdeněk Pommer.
Matěj Šín to bude mít s návštěvou zápasů své sestry stejně tak složité jako ona, Alkmaar totiž hraje nejen nizozemskou nejvyšší soutěž, ale i Konferenční ligu. Takže program má nabitý také.
„Dáme příkaz Šínce, ať přitáhne bráchu a jak ji znám, tak ona ho přitáhne,“ vtipkuje hlavní kouč ostravského týmu.