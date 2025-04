Splněný sen, radoval se po svém gólu ostravský odchovanec Šín. O druhé místo tabulky se stále bojuje

Před vyprodaným stadionem šli domácí do vedení díky gólu odchovance Matěje Šína. „Je to úžasný pocit. Pro malého kluka splněný sen. Užíval jsem si to plnými doušky,“ radoval se Šín.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak sobotní zápas výsledek Matěj Šín a Lukáš Haraslín

Sparťané reklamovali Šínovu vysokou nohu a střelec trochu váhal. „Jak znám Spartu, tak jsem se divil, že mi to uznali. Ale já jsem tu nohu pak stahoval, cítil jsem, že tam ještě byla fuga, takže za mě regulérní gól,“ okomentoval svůj výkon dvacetiletý útočník, který si nedávno odbyl premiéru za národní týmu v zápase proti Faerským ostrovům. Fuga v Šínově mluvě znamená mezeru.

Měla být Matěji Šínovi odpískaná nebezpečná hra?🤔 #isportsestrihy pic.twitter.com/Rqp82NRiK7 — Deník Sport (@DenikSport) April 5, 2025

Sparta pak zásluhou Panákovy hlavičky na začátku druhé půle srovnala a vzhledem k situaci v tabulce potřebovala vyhrát více než Baník. „Asi jsme víc zklamaní jako domácí. Měli jsme víc šancí a hodně rohů. I když jsme hráli venku, tak tlak jsme vyvíjeli větší my. K výhře jsme měli rozhodně blíž,“ říkal po zápase zklamaný Lukáš Haraslín.

Slovenský křídelník se v zápase neprosadil. Sparta je podle něj ale zpátky v boji o druhé místo. „Před zápasem jsme poslouchali, že Baník je našlápnutý. Ano, bylo tomu tak, ale vidíte, že zápasy nemají favorita. Dneska jsme ukázali, že i po té těžké prohře s Plzní stále umíme hrát. Někteří nás už možná odepisovali,“ snažil se Haraslín zůstat pozitivní. S deseti góly a dvěma asistencemi jde o nejproduktivnějšího hráče letenského klubu.

Ostravská spokojenost

Sparta ztrácí v tabulce dvě kola před koncem základní části na Baník stále dva body. Proto byli domácí relativně spokojení.

„Před zápasem bylo velké halo. Byli jsme postaveni do role, kdy se počítalo s naší jasnou výhrou. Ale kdybyste nám před rokem řekli, že budeme takhle bodovat se Spartou, tak to bereme všemi deseti,“ uzavírá hrdina sobotního utkání Šín.

Jeho slova sdílí i ostravský trenér Pavel Hapal. „Jsem v tom pozitivní. I hráčům jsem to řekl v kabině, když jsem jim děkoval za výkon. Zklamání tam trochu bylo, ale nakonec jsme spokojení i s bodem. Sparta je v tabulce pořád pod námi,“ doplnil k remíze 1:1 Hapal.