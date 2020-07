Slovácko přišlo o brankářskou jedničku. Talentovaný Trmal si vyzkouší angažmá v Portugalsku

Trmal byl podle vychytaných nul s 12 čistými konty třetím nejlepším brankářem uplynulé prvoligové sezony.

Zasáhl přitom jen do 27 utkání, protože závěr ročníku musel kvůli zranění vynechat. V nejvyšší soutěži debutoval reprezentant do 21 let předloni v říjnu. Od té doby v lize odchytal za Slovácko 50 utkání a připsal si 22 čistých kont.

O Trmala se zajímalo několik českých i zahraničních klubů a nakonec si ho vybral sedmý celek uplynulé sezony portugalské ligy. V Portugalsku působí i jiný český gólman osmnáctiletý Lukáš Horníček, za Bragu však dosud v A-týmu nechytal.