Mbappé to sám v PSG nevytrhne, přemýšlí Horváth před zápasem giganta proti Barceloně v Lize mistrů

Praha 15:14 10. dubna 2024

Francouzský fotbalista Kylian Mbappé povede tým PSG proti Barceloně v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů

Když byla Barcelona ve čtvrtfinále Ligy mistrů naposledy, psal se rok 2020 a ona utržila od Bayernu Mnichov debakl 2:8. Možná je pro Katalánce dobře, že tyto časy velká část týmu nezažila, z tehdejších účastníků ve středu večer může být v jejich dresu na hřišti jen gólman Ter Stegen, záložník Roberto a paradoxně útočník Lewandowski, který tehdy dával gól bavorského týmu.

V současnosti už funguje jiná Barcelona, výrazně mladší, ale se stále stejným stylem. Barcelonou prošla přesně polovina trenérů všech účastníků letošního čtvrtfinále Ligy mistrů.

Aktuální kouč Katalánců Xavi Hernandéz si nepřijde proti Paris Saint Germain jako favorit. Zvláště proto, že se mu v létě nepodařilo přesvědčit záložníka Ousmana Dembélého, aby z Barcelony do Paříže neodcházel.

„Jsou favoritem, protože si od nás v létě vzali jednoho z nejlepších hráčů. Poslední tři roky jsme nebyli ve čtvrtfinále. Jsme natěšení, ale musíme se podívat na jejich sestavu, kde září Mbappe, Dembélé, Kolo Muani. Na jejich protiútoky si musíme dát velký pozor,“ říká Xavi.

Faktor Mbappé

Paris Saint Germain už před více než deseti lety s koupí Davida Beckhama s téměř neomezenými finančními zdroji vyhlašovalo, že chce vyhrát Ligu mistrů. Pořídilo si za tím účelem kromě Dembélého různé fotbalisty a zatím se mu to nikdy nepovedlo.

Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth to přirovnává ke dvacet let starému příkladu ze Španělska. „Připomněl bych Real Madrid tzv. ‚Galácticos‘, kdy jim trvalo sezonu, než se dali dohromady. Mužstvo ale měli lépe poskládané než Paříž v současné dekádě. V Madridu to dávalo smysl, hráli tam hvězdní fotbalisté, kteří se ale podřídili týmu. V Paříži to sám Mbappé nevytrhne. PSG je velkoklub s ohromnými ambicemi, ale nevím, zda se jim to podaří naplnit,“ říká Horváth.

Úvodní utkání Paris Saint Germain s Barcelonou začíná stejně jako duel Atlética s Dortmundem ve 21 hodin.

Park Princů se připravuje na čtvrtfinále ⚽️ Ligy mistrů mezi @PSG_inside a @FCBarcelona. Na bezpečnost bude dohlížet tisíc policistů i drony. Francie posílila opatření potom, co teroristé z IS rozšířili grafiků, která vyzývá k útokům na několik evropských stadionů.@iROZHLAScz pic.twitter.com/lDGXrqVUfa — Martin Balucha (@MartinBalucha) April 10, 2024