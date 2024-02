Pořadatelé zápasu v Hongkongu vrátí fanouškům za Messiho absenci část vstupného

Pořadatelé přípravného zápasu fotbalistů Miami v Hongkongu vrátí fanouškům polovinu vstupného. Oznámili to po vlně kritiky za to, že do nedělního utkání proti výběru místní ligy nenastoupil za americký celek hvězdný Argentinec Lionel Messi. Kvůli fiasku z Hongkongu se nebude hrát ani přípravný duel Argentiny s Nigérií, naplánovaný na březen do čínského města Chang-čou. Hongkong 20:39 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi. Inter Miami | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

„Když jsme zjistili, že Messi nebude hrát, chtěli jsme po vedení Interu Miami, ať ho alespoň vyzvou k tomu, aby všechno fanouškům vysvětlil. A on neudělal vůbec nic. To, že o tři dny později on i Luis Suárez hráli v Japonsku, byla jen další facka,“ uvedli pořadatelé v Hongkongu.

Vstupenky na zápas Miami v Hongkongu šly do předprodeje v prosinci a 38 tisíc lístků zmizelo během hodiny. Někteří příznivci za lístek zaplatili až 640 dolarů (asi 15 tisíc korun), jenže zápas skončil obrovským rozčarováním, protože osminásobný držitel Zlatého míče zůstal jen na lavičce.

Přímo při utkání, které Miami vyhrálo 4:1, se proto příznivci hlasitě dožadovali vrácení vstupného a hongkongská vláda dokonce pohrozila pořadateli akce zkrácením dotací.

Kritika ještě zesílila poté, co Messi o tři dny později nastoupil v přípravě v Japonsku. Messiho neúčast v zápase v Hongkongu měla dopad i na utkání Argentiny s Nigérií, jež se mělo odehrát příští měsíc v Chang-čou.

„Ve světle současných dobře známých problémů jsme došli k názoru, že nejsou dobré podmínky k uspořádání tohoto utkání, a proto jsme se ho rozhodli zrušit,“ citovala agentura Reuters z prohlášení představitelů pětimilionového města.

Zatím není jasné, zda uskuteční duel Argentiny s Pobřežím slonoviny, jenž se má hrát v rámci stejného turné o několik dnů později v Pekingu.